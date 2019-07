Šonedēļ ceļojošās darbnīcas “Meža resursu potenciāls vietējā teritorijā” viens no pieturas punktiem bija Jaungulbenē, kur kopā pulcējās interesenti no vairākām Latvijas vietām, arī Gulbenes novada, kā arī no Somijas un Lietuvas. Ceļojošajā......

(Rakstā ir 4425 simboli...)