Spēcīgais vējš rada elektroapgādes traucējumus

Gulbene ◆ Piektdien plosījās spēcīgs vējš, kas izraisīja elektroapgādes traucējumus. Gulbenes novadā kopumā elektroapgādes traucējumi bija 421 AS “Sadales tīkls” klientam. Deviņos gadījumos uz vidējā sprieguma un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijām tika konstatēti vēja izgāzti koki vai gaisvadu elektrolīnijas vados ieķērušies vēja nolauztie koku zari, kā arī, lai atjaunotu klientiem elektroapgādi, dienas laikā desmit transformatoru apakšstacijās veikta drošinātāju nomaiņa. Par to “Dzirksteli” informē AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova.