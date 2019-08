Svētdien svētceļnieki dosies uz Aglonu

Svētceļotāju grupa no Gulbenes uz Aglonu, kur 15.augustā tradicionāli notiks Svētās Jaunavas Marijas debesīs braukšanas svētki, izies 4.augustā aptuveni pulksten 12.00, un ir ieplānots, ka 13.augustā tā iesoļos Aglonā. Pirmajā dienā plānots nonākt līdz Litenei, nākamajā - līdz Balviem, tad sekos Rugāji, Bērzpils, Gaigalava, Viļāni, Galēni, Riebiņi, Kategrāde, Aglona. Dienā svētceļotāji veiks aptuveni līdz 20 kilometriem. Visticamāk, ka svētceļojuma sākumā ceļā dosies vairāk nekā desmit svētceļotāji, bet pa ceļam pievienosies vēl citi, līdz ar to Aglonā iesoļos jau prāvāks pulks. “Dzirkstele” to uzzināja Gulbenes katoļu draudzē.