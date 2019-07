Tirzā izglābj kaķi

Tirza ◆ Palīdzot nelaimē nokļuvušam dzīvniekam, vakar Tirzas pagastā ugunsdzēsēji glābēji no aptuveni 20 metru augsta koka nocēla kaķi, kurš tur atradās vairākas dienas, un tika nodots saimnieku rokās. Par to informē Sandra Vējiņa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.