Ugunsdzēsēji glābēji novērš vēja radītos postījumus

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka Vidzemes reģiona brigāde laika posmā no 12.marta pulksten 6.30 līdz 13.marta pulksten 6.30 saņēma 49 izsaukumus – 48 uz glābšanas darbiem, bet viens bija maldinājums. Laika posmā no plkst. 18.00 līdz 6.30 izsaukumi tika saņemti arī uz Gulbeni, Beļavas un Galgauskas pagastu. Gulbenes ugunsdzēsēju glābēju palīdzība saistībā ar stipro vēju bija nepieciešama piecas reizes. “Visi izsaukumi bija saistīti ar uz brauktuvēm uzkritušiem kokiem. Ugunsdzēsēji glābēji ceļus atbrīvoja un veica brauktuvju sakārtošanas darbus. Viens izsaukums bija ap pulksten 19.00, savukārt pārējie laika periodā no 5.00,” stāsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa.