Ugunsdzēsēji ziņo

Gulbenes novads ◆ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka laika posmā no 17.aprīļa pulksten 6.30 līdz 18.aprīļa pulksten 6.30 Vidzemē dzēsti divi meža ugunsgrēki. Viens no tiem bijis Jaungulbenes pagastā, kur meža zemsedze degusi 1,5 hektāru lielā platībā. Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Gulbenē, kur glābēji no koka nocēla zaros iesprūdušu kaķi.

Gulbene ◆ Pirmdien agrā rītā pēc pulksten 5.00 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Blaumaņa ielu Gulbenē. Tur mājai dega ārdurvis, bet uguns bija jau likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās.