Uz tirdziņa laiku slēgs Ozolu ielu

23.maijā no pulksten 9.00 līdz 13.00 Mini Zaļajā tirdziņā centrālajā skvērā produkciju piedāvās apmēram 60 tirgotāji. Sākotnēji šo tirdziņu bija plānots organizēt kā Gulbenes novada mājražotāju, amatnieku un stādaudzētāju tirdziņu, taču, lai pircējiem piedāvātu daudzveidīgāku sortimentu, būs arī neliela daļa tirgotāju no citiem novadiem. Lai nodrošinātu šobrīd valstī noteiktās distancēšanās prasības un ievērotu drošības pasākumus, tirdzniecības vietas tiks izvietotas, ievērojot distanci. Tādēļ uz tirdziņa laiku – no pulksten 6.00 līdz 14.00 tiks slēgta satiksme Ozolu ielā (no O.Kalpaka ielas). Gan tirgotāji, gan pircēji ir aicināti būt apzinīgiem un ievērot drošības pasākumus. Sabiedrisko kārtību koordinēs Pašvaldības policija.