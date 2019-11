Uzbrauc automašīnai un aizbēg

Gulbenes novads ◆ Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 8. līdz 11.novembrim Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 24 notikumi, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti seši sabiedriskās kārtības traucējumi, tajā skaitā četri sadzīves rakstura konflikti, kā arī trokšņošana, traucējot apkārtējo mieru. Reģistrēti četri ceļu satiksmes negadījums bez fiziski cietušām personām un trīs personas veselības apdraudējumi. 9.novembrī pulksten 12.30 Gulbenē, Blaumaņa ielā, nenoskaidrota persona, vadot automašīnu stāvlaukumā, uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai “Volvo” un aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā.