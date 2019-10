Uztrauc alkohola patēriņš

Slimību kontroles un profilakses centra pētījums liecina, ka valstī saglabājas augsts alkohola patēriņš – viens iedzīvotājs vecumā no 15 gadiem gadā patērē vidēji 12,6 litrus absolūtā alkohola, kas atbilst gandrīz 170 pudelēm vīna vai 656 puslitra pudelēm gaišā alus. Pārmērīga un bieža alkohola lietošana ir viena no alkohola atkarības pazīmēm, un saslimstība ar to arvien ir būtiska problēma Latvijas sabiedrībā. Veselības ministrijas informatīvā kampaņa organizēs īpašus pasākumus uzņēmumos, kas palīdzēs izprast emociju nozīmi un ietekmi uz veselību, kā arī sniegs praktiskus ieteikumus stresa vadībā un veselīgas darba vides veidošanā. Pieteikšanās un papildu informācija pieejama pa tālruni 26278178 vai nosūtot e-pastu: klinta.mezapuke@prae.lv.