Vai jūs atbalstītu, ja cilvēkus ar zemiem ienākumiem atbrīvotu no parādsaistībām?

Mārīte no Anglijas ◆ Jā, pilnīgi noteikti. Tādi cilvēki būtu jāatbrīvo, lai būtu vieglāka iztikšana. Tomēr katrs ir atbildīgs par saviem parādiem.

Liene no Tirzas ◆ Protams, lai atbrīvo. Tomēr par cilvēkiem, kuri nevar apmaksāt savus parādus, jāsaka tā – nav ko ņemt aizdevumus.

Inga no Tirzas ◆ Jā, es tam piekristu. Manuprāt, vispār nevajag nonākt līdz parādiem.