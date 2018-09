Vai kādreiz esat mēģinājuši rakstīt dzeju?

Austra no Gulbenes ◆ Nē, neesmu. Lasīt dzeju gan man patīk. Īpaši patīk Aspazijas dzeja. Tā ir sirsnīga.

Ausma no Gulbenes ◆ Agrā bērnībā, tagad nē. Man pašai patīk Aspazijas dzeja.

Armunds no Jaungulbenes ◆ Nē. Dzeja ne sevišķi man patīk. Labāk izlasu kādu romānu.

Ināra no Stāmerienas pagasta ◆ Bērnībā mēģināju kaut ko rakstīt. Dzeja man patīk, īpaši Imanta Ziedoņa.