Vai sekojat līdzi lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem?

Ilgvars no Gulbenes ◆ Paskatījos svētdien. Patika. Par laika apstākļiem svētkos – labi, nav pārāk karsti.

Iveta Bružāne no Gulbenes ◆ Paskatos televīzijā, internetā. Ļoti patīk! Gribas redzēt gulbeniešus.

Einārs no Gulbenes ◆ Nē, nesekoju. Nav laika. Ir jāstrādā.

Anna no Gulbenes ◆ Svētdien skatījos televīzijā svētku gājienu no pulksten 14.00 līdz 21.00, bet mana draudzene, kurai jau 90, vēl ilgāk. Skaisti! Prieks, ka ne visi no Latvijas ir aizbraukuši.