Vakanta galvenā kultūras speciālista vieta

Gulbene ◆ Novada pašvaldība līdz 13.maijam ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos atlasei uz vecākā konsultanta kultūras jomā amatu pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā. Par to liecina publiski pieejamā informācija. Tiek piedāvāta mēnešalga, sākot no 1153 eiro vai 1214 eiro (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no piederības konkrētai mēnešalgu grupai. Pretendentam jāatbilst noteiktām prasībām: jābūt augstākajai izglītībai kultūras jomā, vismaz divu gadu pieredzei vadošā amatā, prasmei strādāt ar datorprogrammām, vēlama B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Par priekšrocību tiks uzskatīta līdzšinējā pieredze darbā pašvaldībā, kā arī Eiropas Savienības oficiālo svešvalodu zināšanas.