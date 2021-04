Nu kads vakara?? , jau 10 no rīta strādāja .

Vis kas notiek Gulbenē ir domes atbildība, jo viji ir uzņēmušies te valdīt un dalīt. Ja jūs domes liekēži negribat atbildību atsākaties no algas.

Priekš Bitīt matos

Tad jau no sākuma vajadzēja darīt kā Alūksnē - no plkst. 15 ielaiž tikai tirgotājus un tikai no 16iem sāk laist pircējus (vai kādi nu viņiem tur laiki).

Tirgotāji jau nav vainīgi, ka rinda ir sastājusies vēl pirms viņi ir atbraukuši. Loģiski, ka nākamreiz brauc ātrāk, lai var mierīgi izkrauties un lai pircēji lieki nedrūzmējas.

pirms 2 stundām, 2021.04.23 13:46