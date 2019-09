Var saņemt jauna parauga ID kartes

No 2. septembra Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz jauna parauga personas apliecības (ID kartes). Jaunā parauga dokumentam ir divreiz garāks derīguma termiņš, jauni un inovatīvi drošības elementi, neierobežots e-parakstu skaits, kā arī krāsains ID kartes turētāja foto. Vienlaikus mainītas vairākas valsts nodevas par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu. Latvijā mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem – bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem un personām ar invaliditāti – valsts nodeva samazināta no 7,11 uz 5 eiro. Palielināta valsts nodeva par personu apliecību izsniegšanu bez atvieglojumiem (no 14,23 eiro uz 15 eiro), kā arī par pases izsniegšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām un pakalpojumu veidiem.