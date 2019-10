Vecais nams – mīlestības lokā

Galgauskas kultūras nams ir ne tikai viens no vecākajiem, bet arī viens no skaistākajiem un lielākajiem Gulbenes novadā. Par to galgausniešus var apskaust, bet bez viņu entuziasma nebūtu šī nama, kuram tika svinēta 95 gadu jubileja.

Jubilejas pasākumā tikās tie, kuri savulaik vadījuši kultūras iestādi, kuri spēruši pirmos soļus uz skatuves, kuri to pieskandina tagad un kuri vienmēr bijuši un joprojām ir aktīvi skatītāji un pasākumu atbalstītāji. Viņi visi sirsnībā apliecināja mīlestību sirmajam jubilāram gan daloties atmiņās, gan veltot dziesmas, dzejas rindas un laba vēlējumus.