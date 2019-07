Veic izmaiņas

1. jūlijā stāsies spēkā vairāki šogad maija beigās veiktie būtiskie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Būtiskākie attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem. No 1. jūlija tiks atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība metālizstrādājumu pakalpojumiem. Ievērojot to, ka Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest reverso PVN maksāšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās aparatūras piegādēm, tā tiks piemērota līdz 31. decembrim. Visiem komersantiem, kuri veic jebkāda veida būvizstrādājumu un/vai sadzīves tehnikas un elektrotehnikas piegādes, no 2020. gada 1. janvāra būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.