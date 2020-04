“Vešerienes mājai” izsit logu

Pagājušajā nedēļā jaungulbeniete Jautrīte pamanījusi, ka Jaungulbenes Tūrisma un informācijas centra muzejā, kas tiek iekārtots “Vešerienes mājā”, kādi ļaundari ir izsituši logu. Muzeja vadītāja Daina Ozola ir vērsusies Valsts policijā. “Nekas cits nav demolēts. Skumīgi, jo tas bija labs logs. Protams, tagad jauniešiem nav, ko darīt, un viņi trako pa vakariem. Man ļoti sāp sirds, ka cilvēki nenovērtē otra darbu! Es to visu daru no savas kabatas. Vēlējos no sirds izdarīt ko labu Jaungulbenei, bet nevarēju iedomāties, ka tā attieksies pret manu darbu! Daru jau viņiem, lai saprot, kādu darbu te ir ielicis Pauls fon Tranzē, lai to visu uzceltu un koptu. Sirds man asiņo,” saka D.Ozola.