Vietniekam lietošanā nodod automašīna

Gulbene ◆ Novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim individuālā lietošanā uz amata pienākumu pildīšanas laiku ir nodota vieglā automašīna “Opel Astra Notchback”. Deputāti par to nobalsoja 29.novembra domes sēdē. Automašīnai noteikts nobraukuma limits līdz 2900 kilometru mēnesī un degvielas patēriņa norma 6,2 litri uz 100 kilometriem vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) vai 6,8 litri uz 100 kilometriem ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam). Noteikts, ka automašīnas stāvvieta ārpus darba laika vai darba pienākumu pildīšanas laiku ir Gulbenē, Ābeļu ielā 2 (pie novada pašvaldības administratīvās ēkas).