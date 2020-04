10 idejas, kā mājas apstākļos no otrreizējām izejvielām izgatavot praktiskas saimniecībā noderīgas lietas

Aicinot iedzīvotājus, ārkārtas apstākļos atrodoties mājās, radoši izmantot ne tikai brīvo laiku, bet arī ikdienā radušās otrreizējās izejvielas, “Zaļā josta” sadarbībā ar “Electrolux Latvia” rīkoja konkursu “Paliec mājās – tīrai Latvijai”. Konkursā iedzīvotāji darināja mājsaimniecības priekšmetus, dekorus, bērnu attīstošās rotaļlietas, puķu podus, galda spēles un daudz citu oriģinālu lietu, kas ieguvušas praktisku pielietojumu, liekot lietā dažādus izlietotos iepakojumus, nokalpojušas lietas un atgriezumus. Izvērtējot visas iesniegtās idejas, atlasīti 10 labākie darbi, kas atspoguļo daudzveidīgas iespējas, ko iespējams mājas apstākļos izgatavot no otrreizējām izejvielām un pārpalikumiem. Ārkārtas stāvoklis valstī ir ievērojami mainījis iedzīvotāju ieradumus, liekot gan spontāni iepirkt pārtikas rezervju krājumus, gan arī daudziem garlaikoties, esot iesprostotiem mājās pašizolācijā. Tāpēc tieši šis ir brīdis, kad ne tikai caurskatīt mājās esošo nevajadzīgo lietu krājumus, atbrīvojoties no liekā, bet arī praktiski utilizēt izlietoto iepakojumu, rodot tam jaunu pielietojumu un ļaujot doties iznest atkritumus retāk.

Konkursam “Paliec mājās – tīrai Latvijai” pieteiktas 99 idejas, starp kurām dominēja dažādu iepakojuma materiālu praktiska atkātota izmantošana. Laima Elstiņa ar ģimeni, kas ikdienā aktīvi šķiro atkritumus, tukšās viena litra piena pakas pārveidoja par bērnu rotaļu klučiem, kas tiek izmantoti izglītojošām rotaļām. Risinot samilzušo problēmu ar sportisko aktivitāšu trūkumu, atrodoties pašizolācijā mājās, Anete Bērtaine ar ģimeni radījusi galda spēli visai ģimenei, kas paredz dažādu fizisku uzdevumu veikšanu, ko var paveikt ikviens – palēcienus, kūleņa mešanu, piepumpēšanos, kāju celšanu utt. Spēles radīšanai izmantoti nevajadzīgi žurnāli, vecie burtnīcu vāciņi, pudeļu korķīši un tukšie polietilēna maisiņi.

Tukšie pudeļu korķīši izmantoti arī Alises Grandovskas darinātajā sienas dekorā – saulespuķē, kas ir viņas darba vietas PII “Saulespuķe” simbols un tagad rotā bērnu dārza gaiteni. Domājot par bērnu radošo attīstību un izglītību, konkursa ietvaros no izlietotiem iepakojumiem darinātas arī bērnu rotaļu lietas – Gunta Kursīte no nevajadzīgajiem kartonu atgriezumiem uzmeistarojusi leļļu māju, savukārt Sanita Grandovska konkursam pieteica spēļu virtuvi, kuras pamatā izmantotas tukšas kartona kastes.





Konkursa “Paliec mājās – tīrai Latvijai” finālistu darbu apkraksti

Jogita Druseika - Lieldienu zaķītis no pūpoliem

Pamats veidots no tualetes rullīša, aplīmējām to ar pūpoliem un no kartona (mums kalpoja cepuma kaste), izgriezām kājas un ausis. Visu pamatu aplīmējām ar pašu salasītajiem pūpoliem. Rezultātā mīksts un pūkains Lieldienu zaķītis, kas kalpo kā dekors Lieldienās.





Laima Elstiņa - bērnu kluči no piena pakām

Kluči ir gatavoti no tukšajām 1l piena pakām. Tā kā mēs ikdienā esam visai aktīvi un atkritumus šķirojam, tad krājumos jau bijām nolikuši vairākas piena pakas.

Izmantojām krāsaino aplikācijas papīru, skoču, līmi un šķēres. Tukšās piena pakas izskalojām un izkaltējām uz radiatoriem. Kad pakas ir izžuvušas, nogriežam korķus, lai izveidotos taisnstūris, ko nostiprina ar skoču. Kad kluči ir gatavi, tos aplīmē ar krāsaino aplikācijas papīru.

Pati gatavošana notika apmēram 1 dienu. Kluči ir ļoti laba lieta mūsu mājsaimniecībā. No tiem var veidot trušu mājiņu, vest kā malku smagajā mašīnā, veidot torņus un visu, kas ienāk prātā. Pēc kāda laika noteikti vēl taps klāt kluči, lai varam veidot kādu lielāku torni.

Anete Bērtaite - spēle “Paliec mājās, bet nepaliec par bulciņu”

Izmantotie materiāli: kartona kaste, veci žurnāli, polietilēna maisiņi, burtnīcu vāciņi, dažādas krāsas korķīši, līme, kinderolu mantiņas, metamais kauliņš.

Darba gaita: vispirms izdomājām, ko vēlamies gatavot, visi kopīgi izlēmām, ka tā būs spēle, tad sākām domāt kāda spēle tā varētu būt. Tā kā mums patīk sportiskās aktivitātes, tad nolēmām, ka spēlē ietversim noteiktas kustības, kuras var izpildīt ikviens. Kad bijām izlēmuši, kādas otrreizējās lietas ir nepieciešamas, devāmies to meklējumos.

Kartona kasti salīmējām kā pamatni spēlei, tad aplīmējām ar žurnāliem, lai cauri spīdētu attēli. Pa to laiku sagriezām 5x5 cm laukumus no polietilēna maisiņiem un izlietotiem burtnīcu vāciņiem. Kad tas bija izdarīts, pamīšus līmējām uz spēles laukuma krāsainos gabaliņus. Spēles laukumu iznesām laukā, lai līme kārtīgi sažūst, un pēc 2 stundām līmējām virsū korķīšus. Kur atrodas korķītis, tur ir uzdevums.

Veicamie uzdevumi pie korķīšiem:

Piepumpējies 3 reizes, 5 reizes;

Planks 10 sekundes, 30 sekundes;

Apmet 1 kūleni;

Cel augstu kājas 20 reizes, 10 reizes;

Palecies 10 reizes, 15 reizes;

Pietupies 5 reizes, 10 reizes.

Spēli uzsāk jaunākais dalībnieks. Met metamo kauliņu, cik uzmet uz metamā kauliņa, tik soļus virzās uz priekšu, ja uzkāpj uz korķīša, tad izpilda uzdevumu. Ja uzdevumu nevar izpildīt, tad izlaiž nākamo gājienu.

Spēles nosaukums tāds, jo, sēžot mājās, ir mazāk kustību, tāpēc arī ir nepieciešams izkustēties, lai gala rezultātā pēc #paliecmājās nebūtu, kā bulciņa!

Spēlē ir spēlēta jau vairākas reizes dienā. Ļoti patīk piecgadniekam, pat ome ir izkustināta uz šo spēli! Esam nolēmuši spēlei pievienot bultiņas, kuras ved uz augšu un leju, lai spēles gaita būtu ilgāka.



Līva Markevica - spēļu šujmašīna

Marta sākumā, meitiņas Luīzes bērnudārzā, norisinājās projekts kartona/plastmasas otrā dzīve, kur katram bērnam mājās ar ģimeni bija jāizgatavo kāds darbs izstādei! Mēs nolēmām īstenot ideju par spēļu šujmašīnu. Atradām mājās kartona kastes, kuras salīmējām kopā un aplīmējām ar aplikācijas papīru. Gatavošanas procesā iesaistījās mamma, tētis, tante Lelde un pati Luīze. Izgatavojām arī visus sīkumiņus, lai tiešām tā izskatītos pēc šujmašīnas - diega spole (no kartona, tukšas plastmasas kārbiņas, dzijas), šujmašīnas adata no zobu bakstāmā, dzelzīši diega piestiprināšanai paņemti no Omes senās Singer šujmašīnas. Šujmašīna sākumā ir kā izstādes eksponāts, bet pēc tam ar to var mājās vai bērnudārzā spēlēties. Lieliska rotaļlieta, kuras pagatavošanai nav jāiztērē lieki naudas līdzekļi. Ieguvums ir kopā pavadītais laiks ar sev tuvajiem un mīļajiem!



Alise Grandovska - saulespuķe

Šis darbs tapa nejauši. Jau kādu laiku neapzināti tika krāti pudeļu korķīši. Skaidrs bija tikai tas, ka korķīši tiks izmantoti, lai uztaisītu kādu dekorāciju. Internetā bija redzētas daudz foršas idejas no pudeļu korķīšiem – ļoti uzrunāja dažāda veida puķes. Par cik strādāju bērnudārzā ar nosaukumu „Saulespuķe”, ilgi nebija jādomā, kura no puķēm tā būs. Kā pamatu izmantoju vienu no populārākajiem atkritumu veidiem – kartonu. Kartons tika ņemts no dažāda veida kastēm. Uz tā tika uzzīmētas saulespuķes detaļas un pēc tam salīmētas kopā. Kad saulespuķes pamats bija gatavs, klāt tika līmēti sakrātie korķīši. Darba gaitā sapratām, ka tie noteikti pietrūks, tāpēc tika iesaistītas visas paziņas korķīšu krāšanā. Tagad šī saulespuķe rotā bērnudārza gaiteni.



Mārīte Dzalba - kartona dāvanu kastītes

Kastītes no kartona strēmelēm, kuras savērtas kopā (bez līmes, bez saspraudēm). Dekoram tika izmantotas kalendāra krāšņās bildes, kāda lentīte no dāvanām, podziņa (viss ir otrreiz izmantots, neizmests ārā). Ļoti stingras, izturīgas. Tās labi noder dažādu mantu glabāšanai - rotaslietām, saldumiņiem, matu gumijām, sprādzītēm, gan kā dāvanu kastīte svētkos, kur paslēpt dāvanu. Kastītes ir gan lielas, gan mazas.





Gunta Kursīte - leļļu māja

Lai izgatavotu mūsu mazo projektiņu "Māja lellei" sākumā uzskicējām skici ar vēlamo mājiņu, saplānojām, kādus materiālus izmantosim, kādas mēbeles tajā atradīsies un kādā krāsā tās būs. Sākumā no baltā kartona (pārpalikums no citiem darbiem) izgriezām mājas sienas un nepieciešamās detaļas mēbelēm. Pēc tam no brūnā kartona (iepakojuma materiāls) izgriezām mājas grīdu un parējās detaļas mēbelēm. Nepieciešamās detaļas mājai un mēbelēm nokrāsojām ar akrila krāsu, ļāvām tai nožūt. Ar akrilu uzgleznojām arī glezniņu, kura rotās mājas interjeru. Sākumā kopā salīmējām mājas sienas un grīdu, pēc tam mēbeles. Kad viss bija nožuvis, mājā ielikām mēbelītes, pie sienas pielīmējām glezniņu. Māja lellei gatava! Mājas izgatavošanas procesā piedalījās tētis, mamma un meitiņa.





Sanita Grandovska - spēļu virtuve

Rūķīšu grupas pirmsskolas skolotāju palīgs Sanita izgatavoja brīnumjauko virtuvīti no dažādiem otrreizējiem pārstrādes materiāliem - pamatam tika izmantota liela kaste no biroja krēsla, virtuvītes siena, cepeškrāsns plaukti un durtiņas tika gatavotas no kartona iepakojuma, kurā bija interaktīvā tāfele. Plīts rokturīša gatavošanā ir izmantots virtuves papīra dvieļa rullītis. Tas viss tika aplīmēts no pāri palikušajām tapetēm. Slēdžiem izmantotas koka ripiņas un dažāda lieluma plastmasas korķīši. Kad Rūķīšu grupas bērni atgriezīsies bērnudārzā, viņus sagaidīs šis jaukais pārsteigumiņš. Bērni varēs praktiski un radoši izmantot lomu rotaļām, gatavojot joku ēdienus, un cienāt savus grupas draugus, audzinātājas un auklīti.





Ilze Grigule - tamborētas somiņas no plastmasas

Es esmu bioloģijas skolotāja un eko pulciņa vadītāja Riebiņu vidusskolā, tāpēc ar bērniem cenšamies piedalīties dažādos “Zaļajos konkursos”, kas stimulē meklēt jaunas zaļas idejas. Otra mana apsēstība ir rokdarbi un, apvienojot šīs abas manas darba puses, tapa tamborētās somiņas no plastmasas maisiņiem. Dizainu izdomāju pati un pati arī tamborēju. Mamma mājās bija sakrājusi veselu lērumu maisiņu - visi tīri un izslaucīti, sakrāti arī miskastes maisiņi ( kā jau vecam cilvēkam), un nolēmu tikt ar šo kvantumu galā. Pirmo notamborēju apaļu paklāju priekšnamam, bet to jau lietojam. Tā kā man pilna māja ar rokdarbu piederumiem un dažādiem sīkumiem, tad bija nepieciešamība pēc kārtības un tapa somas! Bildē somā sēž "zeķuzaķi"- tos arī šuvu pati no bērnu zeķubiksēm (atdeva kaimiņi). Kopumā viss bildē redzamais kopā ar lellēm tapa mēneša laikā (ņemot vērā, ka pa dienu esmu darbā).





Arita Skrebele - grils

Arita Skrebele konkursam pieteica vīra un dēla gatavoto dārza grilu, kas taisīts no vecā gāzes balona. Grila sezona nu ir atvērta!