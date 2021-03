200 eiro pabalsta saņēmējus aicina laikus informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu

Seniorus un citus Covid-19 vienreizējā 200 eiro pabalsta saņēmējus aicina laikus informēt savus tiesu izpildītājus par tā saņemšanu, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai. Jautājums ir aktuāls tiem parādniekiem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 300 eiro.

Uz šo vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā, tāpat kā uz Covid-19 vienreizējo ģimenes pabalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu, tiesu izpildītāji piedziņu nevērsīs, ja persona par pabalsta saņemšanu laicīgi būs informējusi savu tiesu izpildītāju.

LZTIP priekšsēdētāja Iveta Kruka skaidro: “Šajā situācijā svarīgi, lai par Covid-19 vienreizējā pabalsta saņemšanu 200 eiro apmērā tiesu izpildītājus laikus informē tie parādnieki, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 300 eiro, jo tikai no tiem parādnieka ienākumiem, kuri pārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru (šobrīd 500 eiro), var tikt veikti ieturējumi parādu segšanai. Savukārt personām, kuru ikmēneša ienākumi nesasniedz 300 eiro, informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu 200 eiro apmērā nav nepieciešams, jo šie ienākumi nepārsniedz minimālo ienākumu apmēru, no kuriem nevar veikt ieturējumus arī gadījumā, ja persona saņems pabalstu 200 eiro apmērā. Izņēmums ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, kad parādniekam tiek saglabāti naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 250 eiro), bet visi ienākumi, kas pārsniedz 250 eiro, tiek novirzīti personas parādsaistību segšanai.”

Ir ļoti svarīgi, ka parādnieks laikus informē savu tiesu izpildītāju, jo tiesu izpildītājs pats nevienā datu bāzē nevar iegūt informāciju par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks.

Saeima apstiprinājusi vienreizējā pabalsta izmaksu 200 eiro apmērā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām personām, kuras ir vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējas (tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēji, speciālās valsts pensijas saņēmēji, izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, — arī tādā gadījumā, ja pabalsta izmaksa uz laiku ir pārtraukta), kā arī personām, kas ir bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmējas vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmējas (skatīt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantu).