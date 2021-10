3 pazīmes, kā atpazīt telefonkrāpnieka zvanu

Ik dienu simtiem Latvijas iedzīvotāju saņem zvanus no uzstājīgiem telefonkrāpniekiem, kuru mērķis ir izvilināt no cilvēkiem naudu. Diemžēl liela daļa arī iekrīt krāpnieku lamatās un zaudē gan lielākas, gan mazākas naudas summas.



"Viss sākas ar telefona zvanu, kuram visdrošāk ir neatbildēt, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija atklāj 3 tālruņa numuru pazīmes, pēc kurām atpazīt viltvārža zvanu," uzsver FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Brikše.

1) Latvijas publiskā telefonu tīkla numuri sākas tikai ar 2 vai 6

Latvijas numerācijas plāns paredz, ka jūs varat saņemt ienākošo zvanu:

no Latvijas publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem, kas sākas ar 2, piemēram,

"2 XXXXXXX";

no Latvijas publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem, kas sākas ar 6, piemēram,

"6 XXXXXXX".

Visi citi Latvijas publiskā telefonu tīkla numuri nav paredzēti zvanīšanai un nevajadzētu tiem atbildēt.

Lai saņemtu kādu pakalpojumu, jūs pats varat piezvanīt uz citiem telefona numuriem, piemēram, 80XXXXXX – bezmaksas izsaukuma pakalpojumiem; 81XXXXXX – dalītās samaksas pakalpojumiem; 90XXXXXX – papildu samaksas pakalpojumiem; 78XXXXXX – citu veidu pakalpojumiem. No šādiem numuriem jums piezvanīt nevar, ja vien tas nav krāpnieku zvans.

2) Tālruņa numurā ir 8 cipari

Ja jums zvana Latvijas tālruņa numurs, tam jāsastāv no 8 cipariem. Jūs pats varat veikt zvanu uz vairākiem īsiem 3–6 zīmju numuriem (sākas ar "1" vai "8"). Tomēr šo tālruņa numuru īpašniekiem pašiem nav iespējas jums piezvanīt. Līdz ar to jūs nevarat saņemt zvanus no numuriem, kas ir īsāki vai garāki par 8 cipariem.

3) Latvijas valsts kods ir +371

Pirms 8 ciparus garā tālruņa numura ir redzams valsts kods, kas parāda, kādas valsts numurs jums zvana. Latvijas valsts kods ir +371. Ja vien negaidāt zvanu no ārvalstīm, tad arī uz zvaniem no tālruņa numuriem ar citu valstu kodiem nevajadzētu atbildēt un noteikti nevajadzētu tiem atzvanīt.

Telefonkrāpnieki zvana, izmantojot interneta tehnoloģijas, tāpēc zvans var tikt veikts gandrīz no jebkāda numura. Reizēm krāpnieki piezvanīšanai izvēlas tādus numurus, kuri ir līdzīgi, piemēram, bankas telefona numuriem, uzraudzības iestāžu vai policijas numuriem. Tomēr biežāk novērots, ka numuri ir izvēlēti spontāni, tajā skaitā tādi, no kuriem zvanu veikt nav iespējams.

Tikai tad, ja jūs zvanāt bankai uz tās oficiālajā mājaslapā norādīto numuru, varat būt pārliecināts, ka runājat ar bankas pārstāvi, nevis telefonkrāpnieku.