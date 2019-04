4.maijā - Brīvības svētkos - Bruņoto spēku diena noritēs Jēkabpilī

Šogad 4.maijā - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 29.gadadienā – Nacionālo bruņoto spēku diena noritēs Jēkabpilī. Nāc pulkā, svinēsim kopā!

Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku parādi 18.novembrī Rīgā, pirms vairākiem gadiem aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju – valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo bruņoto spēku dienu. Bruņoto spēku dienas pasākumi kopš 2013.gada norit ar devīzi “4.maijs - Brīvības svētki”.

Pirmā šāda diena notika 2012.gadā Rēzeknē, bet gadu vēlāk – Kuldīgā. 2014.gadā bruņotie spēki Brīvības svētkus svinēja Valmierā. Savukārt 2015.gadā svētkus svinēja Jelgavā – pilsētā, kura atzīmēja dibināšanas 750 gadadienu. 2016.gadā kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 4.maiju atzīmēja Krāslavā, 2017.gadā Liepājā un pērn Madonā.

Savukārt to pilsētu, kurā bruņoto spēku diena notiks 2020.gadā, varēs uzzināt militārās parādes laikā.

4.maija Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi Jēkabpilī sāksies plkst. 9:00 ar Dievkalpojumu Jēkabpils Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Savukārt plkst. 11.00 Rīgas ielā sāksies Latvijas un ārvalstu bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Jaunsardzes vienību un tehnikas parāde.

Parādi, kurā piedalīsies vairāk nekā 700 karavīru, zemessargu, robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju glābēju un jaunsargu, komandēs Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Māris Simsons, bet to pieņems valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Klātesošos uzrunās Valsts prezidents, Aizsardzības ministrs un Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

Parādi apmeklēs daudzi goda viesi, tostarp Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieks (Deputy Supreme Allied Commander Europe, DSACEUR) ģenerālis sers Džeimss Everards (James Everard), Kanādas Sauszemes spēku komandieris ģenerālleitnants Žans Marks Lantjērs (Jean-Marc Lanthier), Baltijas Aizsardzības koledžas komandants ģenerālmajors Andis Dilāns un Latvijā izvietotā daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Pīrs Sanders Rufs (Peer Sander Rouff).

Parādes priekšgalā tiks nests Latvijas armijas karogs, kuru nesīs Zemessardzes 3. Latgales brigādes karavīri un zemessargi. Tālāk ierindā soļos NATO spēku integrācijas vienības, Dānijas bruņoto spēku, Zemessardzes 3.Latgales brigādes, Gaisa spēku, Jūras spēku, Mācību vadības pavēlniecības un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Štāba bataljona, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas un Jaunsardzes vienības.

Parādē piedalīsies vairāk nekā 70 Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas tehnikas vienību.

Parādē būs vērojamas Latvijas bruņoto spēku pašgājējhaubiču sistēmas, kuras iegādātas no Austrijas, lai pilnveidotu Latvijas bruņoto spēku netiešās uguns atbalsta spēju, kā arī uzlabotu Latvijas spēju pilnvērtīgi integrēties NATO operācijās un mācībās. Tāpat parādē varēs redzēt kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas “CVR(T)”, ko Nacionālie bruņotie spēki iegādājušies no Lielbritānijas Sauszemes spēku mehanizācijas projekta ietvaros un nesen iegādātos taktiskos transportlīdzekļus “Polaris MRZR”.

Parādes apmeklētāji varēs vērot arī sabiedroto valstu bruņutehniku, piemēram, Kanādas bruņoto spēku bruņutransportieri “LAV6”, kā arī Itālijas, Spānijas un Albānijas bruņoto spēku militāro tehniku. Militārajā parādē piedalīsies arī Valsts robežsardzes tehnika, tostarp taktiskie transportlīdzekļi “Polaris”, sniega motocikli “Polaris Wide Track LX”, “Toyota Hilux” un motorlaivas “Sugar Sand”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autocisterna „MAN” un glābšanas automobilis „Scania P320” un Valsts policijas automašīnas un motocikli.

Lidojumam labvēlīgos laika apstākļos, tādējādi neradot apdraudējumu parādes vērotājiem, būs redzami Gaisa spēku helikopteri „Mi-17”, lidmašīna “An-2”, Valsts robežsardzes helikopteri “Agusta Bell 206B” un „Agusta 109E Power”, kā arī ASV vadītās operācijas „Atlantic Resolve” ietvaros Latvijā izvietotie helikopteri UH-60 „Black Hawk”. Tehnikas parādi noslēgs lidmašīnu “F-16”, kas veic NATO gaisa telpas patrulēšanu virs Baltijas valstīm, pārlidojums. Godinot Latvijas armijas simtgadi, Gaisa spēku helikopteri pārlidos ar Latvijas valsts un Latvijas armijas simtgades karogiem.

Par parādes muzikālo noformējumu rūpēsies Nacionālo bruņoto spēku orķestris.

Savukārt no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 jēkabpiliešiem un pilsētas viesiem stāvlaukumā pie Krustpils saliņas būs iespēja aplūkot militāro tehniku un no plkst.12.00 līdz plkst. 16.00 Jēkabpils pamatskolas stadionā, Rīgas ielā 200 būs pieejama militārā ekipējuma, ieroču un tehnikas izstāde un notiks paraugdemonstrējumi. No plkst. 12.00 līdz 15.00 Krustpils saliņā varēs apskatīt aviācijas tehniku.

Paraugdemonstrējumus plkst.12.30 ievadīs Nacionālo bruņoto spēku orķestra un Goda sardzes rotas defilē programmas. Klātesošajiem laikā no plkst. 13.30 līdz 13.50 būs iespēja vērot Valsts robežsardzes vienības kinologu paraugdemonstrējumus ar dienesta suņiem un no plkst. 14.00 līdz 14.30 Valsts policijas hipologu paraugdemonstrējumus ar zirgiem.

No plkst. 15.00 līdz 15.50 lidojumam labvēlīgos laika apstākļos virs Daugavas būs vērojami aviācijas paraugdemonstrējumi. Savukārt no plkst. 16.00 līdz 18.00 Jēkabpils valsts ģimnāzijas stadionā notiks futbola spēle starp Jēkabpils un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas komandām.

Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvji iepazīstinās klātesošos ar dienesta iespējām bruņotajos spēkos un studiju iespējām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Savukārt Jaunsardzes un informācijas centrs pastāstīs jauniešiem, kā kļūt par jaunsargiem.

Parādes ģenerālmēģinājums notiks 3.maijā, plkst. 19.00.

Bruņoto spēku dienu Jēkabpilī organizē Nacionālie bruņotie spēki un Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Jēkabpils pašvaldību. Bruņoto spēku dienas pasākumi kopš 2013.gada norit ar devīzi “4.maijs - Brīvības svētki”, kas ir nesen sākts SIA “TV3 Latvija” sabiedrības informēšanas projekts, kuram ir pievienojusies arī Aizsardzības ministrija.

Nacionālo bruņoto spēku dienu Jēkabpilī atbalsta aizsardzības nozares sadarbības partneris Latvijas Televīzija, un militāro parādi tiešraidē plkst.11:00 varēs vērot Latvijas Televīzijas kanālā LTV1.

Saistībā ar militārajā parādē un paraugdemonstrējumos plānotajiem lidojumiem, Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

Informējam, ka pasākumu laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana.