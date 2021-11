Aicina piedalīties Laimes recepšu grāmatas tapšanā

Garda maltīte, pastaiga svaigā gaisā, vakars ģimenes lokā, veiksmīga darba diena vai uzvara loterijā – tās ir tikai dažas no lietām, kas mūs dara laimīgus, bet ir vēl tik daudz citu. Katram no mums ir atšķirīga izpratne par laimi un dažādas lietas, kas rada šo sajūtu, tāpēc Ekonomikas un kultūras augstskola aicina iedzīvotājus dalīties ar savu laimes recepti. Interesantākās iesūtītās receptes tiks iekļaujas grāmatā, kas iznāks gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Par to informē Ekonomikas un kultūras augstskolas pārstāve Marta Mackeviča.

Laimes recepšu grāmata top projekta “Laimes sezona” ietvaros. Tā mērķis ir uzrunāt sabiedrību periodā, kad pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ daudziem ir pasliktinājusies emocionālā un mentālā veselība. Arī novembris, kas ir viens no gada tumšākajiem mēnešiem, var radīt nomāktu garastāvokli vai pat depresīvu noskaņojumu, tāpēc šajā laikā ir īpaši svarīgi gūt prieku un pozitīvas emocijas.

“Veidojot Laimes recepšu grāmatu, vēlamies palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem uzlabot gan mentālo, gan fizisko pašsajūtu un atgādināt, ka ikviens no mums var vairot laimes sajūtu sevī un apkārtējos. Tāpat vēlamies mudināt aizdomāties par to, ka laime neslēpjas tikai materiālās lietās, bet arī fiziskajā un emocionālajā labsajūtā,” norāda projekta idejas autore, Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Dr.oec., asociētā profesore Oksana Lentjušenkova.

Viņa piebilst: “Esam pārliecināti, ka iesūtītās receptes būs interesantas un dažādas, bet rezultātā izveidotā grāmata kalpos kā iedvesmas, pozitīvo emociju un laimes avots daudziem no mums.”

Lai kļūtu par Laimes recepšu grāmatas līdzautoru, jāuzraksta īss apraksts par to, kas jūs dara laimīgu, jeb savu “laimes recepti” (“Word” formātā). Teksta garums – līdz 30 vārdiem. Fails ar recepti, norādot savu vārdu, vecumu un pilsētu, kurā dzīvo, jānosūta uz e-pastu “laimessezona@augstskola.lv” līdz 19. decembrim. Iesūtītās receptes vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs gan augstskolas, gan projekta atbalstītāju pārstāvji. To recepšu, kuras tiks iekļautas grāmatā, autori saņems balvas. Grāmata tiks prezentēta 2022. gada 20. martā - Pasaules laimes dienā.

Projekta “Laimes sezona” ietvaros tiek organizēts arī vieslekcijas, semināri un zīmējumu konkurss, kurā var piedalīties ikviens interesents. Labākie zīmējumi tiks publicēti Laimes kalendārā 2023. gadam. Plānots, ka projekts kļūs par ikgadēju tradīciju. “Laimes sezonas” aktivitātēs aicināts iesaistīties ikviens interesents! Plašāku informāciju par projektu un tā aktivitātēm iespējams atrast augstskolas mājaslapā “www.augstskola.lv”.