Aicina pieteikties meistarklasēm “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei” tiešsaistē

Ja ir interese par to, kā notiek zinātņietilpīga jaunuzņēmuma veidošana un darbs tā agrīnajā stadijā, tad ikvienam interesentam no 10.septembra ir iespēja piedalīties “Commercialization Reactor”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Rīgas Biznesa skolas (RBS) organizētajā tiešsaistes meistarklašu ciklā “Ceļvedis tava viedā bizesa izveidei” (“Roadmap to Your Smart Business”).

Dalībai meistarklasēs var pieteikties līdz 7.septembrim šeit

“Inovāciju pārvēršana praktiski pielietojamos produktos Latvijai ir ļoti svarīga, jo vienlaikus palīdz gan veidot modernu ražošanu, gan arī attīstīt lietišķās zinātnes. Esmu pārliecināta, ka Latvija ir laba vieta, kur sākt veidot zinātņietilpīgu jaunuzņēmumu. Tādēļ arī organizējam šo mācību kursu - ja cilvēks ir apguvis pamatzināšanas, viņam ir lielāka pārliecība par sevi, skaidrāks virziens, kur meklēt nepieciešamo atbalstu un citus resursus,” uzsver LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.

“Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei” ir piecu nedēļu intensīvas mācības, kurās ar savām zināšanām dalīsies pieredzējuši savas profesionāļi, lektori, jaunuzņēmumu vadītāji no Latvijas un ārvalstīm. Sīkāka informācija par programmu pieejama LIAA tīmekļa vietnē .

“Tieši šogad, kad zinātnieki, pētnieki un mediķi visā pasaulē apvieno spēkus līdz šim nezināmas slimības ierobežošanai, var pilnā mērā novērtēt, cik cilvēcei ir svarīgas inovācijas un izgudrojumi. Ja nebūtu apjomīgu investīciju inovācijās, patlaban nebūtu iespējams triecientempos izstrādāt nepieciešamos medikamentus, tostarp vakcīnas,” ir pārliecināts platformas “Commercialization Reactor” vadītājs Nikolajs Adamovičs.

Viņš uzsver, ka šis globālā mēroga notikums ir palielinājis interesi par zinātnisko atklājumu komercializēšanu ne tikai medicīnā un veselības aprūpē, bet arī citās jomās. Turklāt arī stārtapu ekosistēma ir novērtējusi to, cik liela nozīme ir savstarpējai sadarbībai, iespējams, pat potenciālo konkurentu starpā, jo tā palīdz straujāk attīstīties. Tādēļ tagad ir lielisks brīdis iesaistīties zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu dibināšanā.

“Commercialization Reactor”, LIAA un RBS organizētais meistarklašu cikls “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei” norisināsies tiešsaistē (“Zoom” platformā) no 10.septembra līdz 8.oktobrim. Katrā meistarklasē dalībniekiem būs iespēja iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot un nostiprināt praktiskos grupu uzdevumos. Mācību dalībnieki saņems arī papildu uzdevumus patstāvīgajam darbam. Dalībnieki, kas piedalīsies visās piecās meistarklasēs un noslēgumā prezentēs darba rezultātus, saņems LIAA, “Commercialization Reactor” un RBS apliecinājumu par programmas apguvi.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos Inovāciju motivācijas programma un Tehnoloģiju pārneses programma.



Zinātniskas inovācijas pārvēršana pielietojamā produktā ir ļoti interesants, azartisks un aizraujošs darbs, faktiski – pat dzīves veids, uzskata zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu “Nano RAY-T” un “3D Strong” līdzdibinātājas Marina Petričenko un Marija Korabovska.

“Jā, tas prasa daudz laika un pamatīgu iedziļināšanos, jo ne vienmēr uzreiz var ieraudzīt veidu, kā praktiski izmantot konkrēto inovāciju. Taču rezultāti ir tā vērti,” atzīst Petričenko.

Jaunuzņēmumi “Nano RAY-T” un “3D Strong”, kas attīsta dažādus oglekļa nanocaurulīšu izmantošanas veidus, pavisam nesen ierindoti starp pieciem perspektīvākajiem nanotehnoloģiju stārtapiem Austrijā bāzētās platformas “StartUs Insights” versijā. Gan “Nano RAY-T”, kas pēta oglekļa nanocaurulīšu izmantošanu akumulatoros, gan “3D Strong”, kas nodarbojas ar 3D drukas materiālu piedevu radīšanu, ir sasnieguši vidējo attīstības posmu. Proti, patlaban notiek vai drīzumā sāksies izstrādāto produktu verifikācija industrijas uzņēmumos.

Interese par oglekļa nanocaurulīšu pielietošanu sākās pirms sešiem gadiem, kad zinātnes komercializācijas platformā “Commercialization Reactor” tika izveidots pirmais jaunuzņēmums. Piemēram, šāda tipa akumulatoriem var būt divas reizes lielāka uzlādes jauda nekā tradicionālajām litija jona baterijām.

Tagad ir uzkrāta gana liela pieredze, lai vienlaicīgi varētu strādāt pie vairākiem projektiem. Pirms iesaistīšanās zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu attīstīšanā Marija bija darbojusies vairākos ar biznesu saistītos projektos, savukārt Marina bija pieredze finanšu jomā. Abas atzīst, ka iesaistīšanās stārtapu veidošanā padarījusi dzīvi daudz piesātinātāku un interesantāku.

“Īsā laikā tu iemācies visu: koncentrēti izklāstīt savas idejas, sagatavot prezentāciju, uztaisīt mājas lapu, saprast veidus, kā zinātniskā inovācija var pārtapt reāli lietojamā produktā, kā meklēt kontaktus ar industrijas cilvēkiem un investoriem. Un ar to var sākt nodarboties ikviens, kam piemīt apņēmība un spēja izvirzīt mērķi,” stāsta Korabovska.