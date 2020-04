Aicina svinēt 9.maiju – Eiropas dienu, izmantojot attālinātus resursus

Latvija, tāpat kā visas Eiropas Savienības dalībvalstis, šobrīd saskaras ar izaicinājumiem. Mums jāpielāgojas jaunam dzīves ritmam un ikdienas paradumu maiņai. Šobrīd vairāk kā jebkad agrāk sabiedrībai ir nepieciešams runāt par Eiropas Savienības jautājumiem. Lai stiprinātu Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību kopīgo vērtību saglabāšanā, aicinām svinēt 9. maiju – EIROPAS DIENU, izmantojot attālinātus resursus.

Mūsdienu pasaule pieprasa cilvēkus, kuri jau no mazotnes spēj saskatīt kopsakarības, ir gatavi mācīties un apzinās sevi kā Latvijas, Eiropas un pasaules iedzīvotājus. Esam radījuši aizraujošu mācību materiālu kopu “Vitamīns ES”, kas piemērota dažāda vecuma skolēniem un mācību jomām. Materiāli pieejami šeit.

Materiāli jo īpaši noderēs, gatavojoties Eiropas eksāmenam, kas ir neatņemama Eiropas dienas tradīcija gan skolēniem (5. – 12.klase), gan pieaugušajiem. Eiropas eksāmens ir tiešsaistes tests ar 20 jautājumiem par mums Eiropā. Šogad Eiropas eksāmens būs īpaši interesants, jo daļu jautājumu ir veidojuši skolēni paši. Eiropas eksāmens noritēs no 7. maija plkst. 8:00 līdz 9. maija plkst. 21:00 www.esmaja.lv. Vairāk par eksāmena norisi.

Kā vēl viena nemainīga vērtība, ar ko asociējas Eiropas diena, ir akcija “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti”. Tās laikā uz Latvijas skolām dodas Eiropas Savienības institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās. Saistībā ar šā brīža ārkārtējo situāciju valstī, pasākums tiek pārcelts uz rudeni, kad skolās būs sācies jaunais mācību gads. Par precīziem laikiem informēsim laicīgi. Vairāk par akciju.

Arī šogad aicināsim pieteikt skolēnu grupas no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām “ceļojumam pa Eiropas Savienību” Rīgā jeb Atvērto durvju dienai, pārceļot tās norisi no maija uz rudeni. Par konkrētu datumu arī informēsim laicīgi.

Šajā dienā durvis skolēnu grupām vērs ES dalībvalstu un Eiropas Austrumu partnerības valstu vēstniecības, kas iepazīstinās ar savu darbu Latvijā, rīkos tikšanās ar diplomātiem, kā arī stāstīs par savu valstu kultūru, ģeogrāfiju, tūrisma iespējām. Skolēniem būs iespēja skatīties videofilmas, aplūkot izstādes un piedalīties spēlēs, tā iepazīstot dažādu Eiropas valstu kultūru un tradīcijas. Interaktīvas un izzinošas aktivitātes jauniešiem organizēs Eiropas Savienības māja, Ārlietu ministrija, Saeima un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes birojs (BEREC Office). Lai rādītu un stāstītu, kā īstenoti ES līdzfinansēti projekti, skolēnus uzņems vēl dažādas citas organizācijas.

Grupu skaits ir ierobežots, pieteikšanos sludināsim www.esmaja.lv un ES mājas sociālajos medijos septembra sākumā.

Pateicamies visiem sadarbības partneriem par ieguldīto darbu, sniedzot iespēju līdzdarboties Latvijas un Eiropas nākotnes veidošanā! Izmantosim šo laiku, lai paplašinātu savas zināšanas un turpinātu diskusiju par Eiropas Savienības turpmāko attīstību!