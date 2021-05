Aicina uz pirmo Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu

4. jūnijā ikviens interesents un sociālie uzņēmēji aicināti uz vēl nebijušu pasākumu - starptautisko “Baltijas - Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu”, kas veltīts tēmai “Sadarbība”. Par to informē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) Komunikācijas projektu vadītāja Līga Ivanova.

“Partnerību veidošana biznesā ir aktuāla kā jauniem un nelieliem, tā pieredzējušiem un lieliem sociālajiem uzņēmumiem, lai veicinātu to attīstību plašākā mērogā, un jo īpaši šobrīd, kad globālā pandēmija daudziem uzņēmumiem liedz pilnvērtīgi darboties. Forums būs lieliska iespēja smelties zināšanas, pieredzi un arī praktiskas iemaņas sadarbību veidošanā,” saka L.Ivanova.

Pasākumu veido trīs daļas: forums, darba grupas un brīvas gaisotnes “mājas ballītes” pie sešiem Baltijas sociālajiem uzņēmumiem.

Pirmajā daļā no plkst. 10.00 līdz 13.00 foruma dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādas ir biznesa partnerību tendences sociālajā uzņēmējdarbībā Lielbritānijā un citviet pasaulē, kā arī dzirdēt Baltijas valstu ministriju un asociāciju “pičus” par sociālās uzņēmējdarbības atšķirībām un partnerību tendencēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpat savos pieredzes stāstos par sadarbības nozīmi un veidošanu dalīsies pieci sociālie uzņēmumi – “Barboleta” no Latvijas, „Pirmas blynas“ no Lietuvas, “Merkuur OÜ” no Igaunijas, “FRC Group” un “NOW Group” no Lielbritānijas. Katrs no uzņēmumiem pārstāv atšķirīgu nozari, un īsteno dažādus sadarbības modeļus. Foruma skatītājiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus un dalīties savās atziņās.

Foruma otrajā daļā no plkst.14:00 līdz 15:30 ikvienam ir iespēja piedalīties kādā no četrām darba grupām, kur ekspertu vadībā būs iespēja stiprināt sadarbību veidošanas un komunikācijas prasmes. Darba grupas veltītas četrām tēmām – veiksmīga un rezultatīva komunikācija, sociālā uzņēmuma vērtības piedāvājums, pārliecinoša prezentācija investoram un ilgtermiņa partnerību veidošana. Dalība darba grupās ar iepriekšēju pieteikšanos, dalībnieku skaits ir ierobežots.

Kā zināms, īstā biznesa kontaktu veidošana notiek pasākumu neformālajās daļās. Tieši tāpēc forums noslēgsies ar tiešsaistes tīklošanos brīvas gaisotnes “mājas ballītēs” pie sešiem Baltijas sociālajiem uzņēmumiem. Tā būs iespēja nevien iepazīt Baltijas sociālos uzņēmējus, bet arī dibināt biznesa kontaktus. Neformālā daļa norisināsies no plkst.15:30 līdz 16:00.

Forums norisināsies tiešsaistē, angļu valodā, un dalība tajā ir bezmaksas. Lai saņemtu saiti uz foruma tiešraides skatīšanos, pieteiktos dalībai kādā no darba grupām vai neformālajām “mājas ballītēm” pie Baltijas sociālajiem uzņēmumiem, līdz 2. jūnijam jāaizpilda reģistrācijas anketa cutt.ly/BalticForum .

Forums top ar “British Council” pārstāvniecības Latvijā atbalstu, organizē - Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Igaunijas Sociālo uzņēmēju tīklu un Lietuvas Sociālo uzņēmumu asociāciju.