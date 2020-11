Aizsardzības ministrija mazaizsargātajiem Latvijas iedzīvotājiem iegādājusies vairākkārt lietojamas sejas maskas

Aizvadītajā piektdienā no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra noliktavas 36 pašvaldībām tika izsniegtas 114 220 higiēniskās sejas maskas, kas paredzētas mazaizsargāto iedzīvotāju apgādāšanai.

Šīs daudzreiz lietojamās, laboratoriski sertificētās un testētās divslāņu maskas ir izstrādātas saskaņā ar “ANFOR SPEC S76 – 001:2020” standartiem, kā rezultātā to filtrācijas efektivitāte pēc 30 mazgāšanas reizēm saglabājas 98% apmērā. Masku ražošanā izmantoti Vācijas tekstilmateriālu ražotāja neaustie materiāli, kas tiek rekomendēti higiēnisko masku izgatavošanai.

Aizsardzības ministrija aicina pareizi izmantot un regulāri kopt izsniegtās higiēniskās sejas maskas, lai nodrošinātu to spēju pasargāt valkātājus no inficēšanās ar Covid-19.

Higiēniskās sejas maskas ir paredzētas lietošanai sabiedriskās vietās, lai papildinātu Ministru kabineta noteiktos sociālās distancēšanās noteikumus.

Aizsardzības ministrija atgādina, ka, pirms masku lietošanas, jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai dezinficējošu līdzekli. Apmeklējot publiskas telpas, tās nepieciešams uzlikt, ņemot aiz gumijas cilpām, ar ielocēm virzienā no augšas uz leju. Tāpat pareizi uzliktai sejas maskai zaļā nošuve ir labajā, bet sarkanā – kreisajā pusē. Svarīgi ir nodrošināt, lai maska pilnībā nosedz degunu un zodu. Tāpat svarīgi arī pēc sejas maskas uzlikšanas to neiztikt ar rokām.

Masku pareizi noņem, satverot to aiz gumijas cilpām, neskarot maskas priekšpusi. Pēc maskas noņemšanas būtiski ir nodrošināt, ka tā līdz mazgāšanai vai iznīcināšanai nenonāk saskarsmē ar citiem priekšmetiem un dzīvām būtnēm, tādēļ ieteicams to ievietot maisiņā. Arī izmetot masku miskastē, vispirms nepieciešams to ielikt maisiņā.

Šie un citi lietošanas noteikumi, tostarp par efektīvu masku kopšanu, pievienoti katras higiēniskās sejas maskas iepakojumam.