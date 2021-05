Aizvadīts “Svinēt Sauli” attālinātais filmēšanas maratons

8 dienas, 5 līdztekus Zoom “attālinātās filmēšanas laukumi” un aizrautīgi 629 deju kolektīvi gan Latvijā, gan ārpus tās - tāds bija video projekta “Svinēt sauli” filmēšanas maratons. Teju 12 000 dalībnieki Latvijā un ārvalstīs katrs no savām mājām vai kopā ar savu kolektīvu (ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības ierobežojumus) “digitālajā stadionā” uzturējās 15 minūtes, un ikvienu dalībnieku uzmundrināja un ar uzdevumiem atkārtoti iepazīstināja kāds no deju lielkoncerta virsvadītājiem. Par to informē XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva.

Videoklips tiek veidots, atspoguļojot šī laika realitāti – attālināto mācību procesu, nodarbības zoom platformā, dejošanu vienatnē, ar distanci, tajā pašā laikā uzsverot, ka Dziesmu un deju svētku tradīcija, mīlestība pret deju un gatavība pat šajos laikos dejot, radīt un būt kopā, ir stiprāka par visu. Speciāli video projektam izveidota īpaša horeogrāfija, kas apgūstama attālinātajā mācību procesā, dejojama individuāli un distancēti. Viss nofilmētais tiks savienots video pēcapstrādē, lai visi atkal varētu būt kopā. Videoidejas pirmizrāde būs skatāma tuvāko mēnešu laikā.

Radošā komanda atzīst, ka deju kolektīvi un dejotāji filmēšanas procesā ienesuši ne tikai savu enerģiju, dejotprieku un entuziasmu, bet, radoši risinot attālinātās filmēšanas jautājumu - arī savu māksliniecisko pienesumu. “Paldies ikvienam dalībniekam, kolektīva vadītājam un vecākam, kas piedalījās mākslas darba un svētku sajūtas radīšanā! Šī satikšanās bija abpusēji emocionāla, esam priecīgi par katru dejotāju, kas atsaucās. Redzam, ka arī šajā attālināto mācību laikā deju kustībai ir pievienojušies jauni dalībnieki. Paldies par šo uzticību!”, stāsta deju projekta vadītāja Zanda Mūrniece.





Neliels ieskats video tapšanā:

Smiltenes BDK “Buciņi” un JDK “Buki” saposās, devās paši savā Svētku gājienā un skaisti izrotāja vietējo parku:

TDA Zeļļi pierādīja: #SvinētSauli var arī, ja saule aiz mākoņiem, radoši, ar kārtīgu distanci, digitāli, ar prieku un atbildīgu ģimenes atbalstu lietussargu pieskatīšanā:

Franču liceja tautas deju kolektīvs “Auseklītis” sauli svinēja ābeļziedos:

Sauli un deju cītīgi svinēja arī Daugavpils dejotāji:

Arī Ances pamatskolas dejotāji - gatavi uzvilkt Svētku tērpu un nosvinēt sauli:

Sauli svin arī Īrijā! Lūk, ieskats latviešu TDA "Sienāzītis" un TDK "Varavīksne" gatavošanās procesā:

Arī Minsteres un Štutgartes dejotāji kļuvuši par Svētku dalībniekiem:

TDA “Vaduguns” uzgavilē neatsveramai atbalsta komandai - katra dejotāja vecākiem:

No Liepājas un tuvākajiem novadiem piedalījās 224 dalībnieki - katrs savās mājās un visi kopā:

Deju ansamblis "Dancītis" mīl dejot gan kopā, gan attālināti:

Uzgavilējam deju kopai "Dancari", kas varenskaisti ar deju izrotājuši savu mīļo Preiļu novadu!

Skat, skat, kā sauli un iespēju svaigā gaisā dejot kopā svin jūrmalnieki:

TDK “Rits” - paši kā saules rotas:

P.S. TDK “Rits” ir arī pavisam īpašs stāsts par dejotāju Kārli, kurš savas dejošanas gaitas uzsācis tieši "Covid gadā" - tā nu #SvinētSauli videoprojekts ir tapis par viņa pirmo koncertu kolektīva sastāvā. Šis stāsts pierāda, ka pat par spīti apstākļiem - dejas mīlestība šajā laikā ne tikai turpina būt, bet arī dzimst no jauna!

Balstoties uz Svētku Operatīvās vadības grupas ieteikumiem un epidemioloģisko prognozi, mākslinieciskās komandas un rīkotāji ir izstrādājuši maksimāli drošu Svētku norises scenāriju, kā pamatprincipu piedāvājo e-svētku konceptu, kura mērķis ir cieņpilni pabeigt Svētku procesu, neapdraudot klātienes izglītības procesa uzsākšanu 1.septembrī: plānots, ka svētku kopējo programmu veido 15 dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Norises plānotas pašvaldībās, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ārtelpās. Jebkurā svētku norisē dalībnieku skaits ir no 1 līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam, nenotiek plaša pulcēšanās, nav plānoti centralizēti mēģinājumi un garš mēģinājumu process. Norises tiks iemūžinātas videoierakstos, veidojot drošus e-svētkus. Šo modeli ir atbalstījusi Svētku Rīcības komiteja un Dziesmu un deju svētku padome, uzsverot brīvprātības principa un epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu. Jaunais risinājums jāskata arī Ministru kabinetam.