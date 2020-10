Aktuālā informācija par gaisa kvalitāti Latvijā

1.oktobrī, dominējot anticiklonam virs Krievijas rietumu daļas un ciklonam virs Centrāleiropas, ar brāzmainu dienvidaustrumu austrumu vēju Latviju no dienvidaustrumiem sasniedza putekļu/dūmu mākoņu zona, kas dienas laikā šķērsoja valsts teritoriju un arī vizuāli debesīs bija novērojama kā plānu mākoņu sega. Līdz ar to PM10 diennakts rādītājs atsevišķās novērojumu stacijās (Rucava – 84 µg/m³, Liepāja – 65 µg/m³ un Rēzekne - 48 µg/m³) bija paaugstināts. Rādītāju pasliktināšanās iemesls ir Ukrainas austrumos un Krievijas dienvidu daļā notiekošie ugunsgrēki, kā arī no tuksnešaino reģionu paceltās smilšu un putekļu daļiņas.

Diemžēl Rīgas stacijās Brīvības ielā un Kronvalda bulvāris 1. oktobrī tika mainīti PM10 daļiņu filtri, tādēļ šīs dienas koncentrācijas (Brīvības ielā - 186 µg/m³) var izmantot tikai kā aptuvenu rādītāju, jo koncentrācija neietver pilnu 24 stundu laika periodu un trūkst informācija no pusnakts līdz pusdienlaikam.

Par normālu PM10 līmeni tiek pieņemts, kad diennakts vidējā koncentrācija 50 µg/m³ netiek pārsniegta 35 reizes gadā.

Arī šodien 2. oktobrī, līdz ar valdošiem austrumu puses vējiem, Latviju no jauna sasniegs putekļu/dūmu mākoņu zonas no dienvidaustrumiem. Tuvākajās dienās sinoptiskā situācija būtiski nemainīsies un līdz nedēļas beigām Latvijā dominēs gaisa masu plūsma no austrumiem, dienvidaustrumiem. Ņemot vērā, ka Latvijas valsts stacijās cieto daļiņu PM10 daudzums tiek noteikts diennaktī, nevis stundā, dati par 2. oktobri būs zināmi 3. oktobrī.

Atbilstoši konstatētajām PM10 vērtībām 1. oktobrī Latvijas valsts tīkla stacijās gaisa kvalitātes indekss ir novērtējams kā slikts un ikviens var izjust ietekmi uz veselību, tāpēc cilvēkiem, kuriem ir elpceļu problēmas, jābūt piesardzīgiem. Eiropas Komisijas rekomendācijas gadījumos, kad novērojams augsts gaisa piesārņojums: Jutīgās grupas locekļiem, kā bērniem ar astmu, pieaugušiem ar sirds problēmām, jāierobežo pastaigas un lielāka fiziskā slodze ārā. Ikkatram, ja izjūt ka sāk sūrstēt kakls vai nāk klepus, jāierobežo fiziskās aktivitātes un pastaigas ārā.

Vēršam uzmanību, ka gaisa kvalitātes indeksa noteikšanā PM10 vērtība, atšķirībā no citām piesārņojošām vielām (tiek izmantota pēdējās stundas vērtība), tiek izmantota kā slīdošā 24 stundu vidējā vērtība.

Ja Latvijas gaisa telpā ienestais PM10 piesārņojums palielināsies un pēdējo 24 stundas vidējā koncentrācija pārsniegs 100 µg/m³, gaisa kvalitāte tiks novērtētā kā ļoti slikta.