Alūksniešiem daudz ideju kultūras jomā pēc ārkārtas situācijas

Visā Latvijā līdz ar pirmo izsludinātās ārkārtējās situācijas dienu kultūras joma, šķiet, sastinga. To piedzīvoja arī Alūksnes kultūras dzīves veidotāji un iedzīvotāji ne tikai no Alūksnes, bet arī no kaimiņu novadiem, kas citos apstākļos izmantoja gandrīz vai katru iespēju baudīt kultūras pasākumu piedāvājumu.

“Alūksnē tāpat kā visā valstī, izsludinot ārkārtējo situāciju, Kultūras centrā pēkšņi iestājās stindzinošs klusums un tukšums. Šī situācija lika apstāties un paskatīties uz lietām un darbiem no citas puses. Mēs šo laiku izmantojām lietderīgi, izdarot lietas, kas ikdienas steigā tika atliktas,” atklāj Alūksnes Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa.

Daļa darbinieku izmantoja atvaļinājumus, daļa strādāja attālināti un pēc dežūru grafika.

Viņa stāsta, ka pasākumu grafiks bija diezgan blīvs, nācās atcelt vai pārcelt gandrīz 27 ieplānotos pasākumus. “Starp tiem bija Operetes teātra izrāde bērniem, Dailes teātra viesizrāde un citi. Amatiermākslai, protams, sāpīgākais bija tas, ka atcēla koncertus un skates, arī vairākus apaļu jubileju pasākumus,” stāsta Kultūras centra direktore.

Jau pirmajā dienā, kad valstī mīkstināti pulcēšanās ierobežojumi, kultūras darbinieki nekavējoties atsākuši strādāt, plānot un organizēt. Alūksnē iedzīvotāji un viesi atsaucīgi novērtējuši klātienes komunikācijas iespējas un apmeklējuši pirmos pasākumus.

Pielāgojoties ierobežojumiem, 31.maijā tika radīta iespēja sarīkot koncertu neordinārā izpildījumā. Alūksnes Kultūras centra stāvlaukumā notika Aijas Andrejevas koncerts, kuru apmeklētāji klausījās savās automašīnās. “Bija neziņa un šaubas, kā sanāks, bet sanāca superīgi! Pati māksliniece bija noilgojusies pēc publikas, viņai arī šāda veida koncerts bija pirmā tāda pieredze. Vakarā viņa no Alūksnes aizbrauca superuzlādējusies un ar labām emocijām. Arī cilvēki, prom braucot, visi rādīja īkšķīšus! Svarīgākais bija šī sajūta, ka visi kopā šādā veidā var klausīties. Arī man likās pirms tam, ka nu būs dīvaini – sēdēt mašīnā un klausīties, bet bija forša ballīte. Domāju, ka tas bija tāds vienreizējs piedzīvojums!” saka Alūksnes Kultūras centra mārketinga speciālists Gints Skulte.

“Šobrīd pamazām atsākam darbību gan amatiermākslas, gan profesionālās mākslas jomās. Visi kolektīvi ir atsākuši strādāt. Telpas mums ir piemērotas, ar tām nekādu problēmu mums nav. Ar patiesu prieku varu teikt, ka cilvēki ir atsaucīgi un jau labprāt apmeklē piedāvātos pasākumus, jo cilvēku vēlme pēc kultūras nav zudusi. Pasākumi notiek gan ierastās, gan neierastās vietās, kas ir izaicinājums organizatoriem, bet interesanti ir skatītājiem. Mums ir daudz ideju par vasaras pasākumiem, kuras sāk īstenoties. Būs grupas “bet bet” koncerts ar skatītājiem laivās Alūksnes ezerā, no 31.jūlija līdz 2.augustam svinēsim Alūksnes pilsētas svētkus, būs mobilie koncerti un dažādas aktivitātes. Protams, izmantosim savu estrādi, kur jau ir saplānoti koncerti visai vasarai. Augustā sagaidīsim grupu “Labvēlīgais tips” un “Sestā jūdze” koncertus Alūksnes Pilssalas estrādē,” stāsta S.Bērziņa.







