Aptauja: decembrī jūtami pasliktinājies iedzīvotāju noskaņojums

Decembrī jūtami pasliktinājies iedzīvotāju noskaņojums, liecina socioloģisko pētījumu uzņēmuma SKDS "Latvijas barometra" dati.

Kopējā noskaņojuma indekss, salīdzinot ar novembri, ir samazinājies par trīs punktiem. SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš sociālajā tīklā "Twitter", skaidrojot rezultātus, gan atzīmē, ka noskaņojums joprojām ir labāks nekā pirms 13.Saeimas vēlēšanām.

Aplūkojot atsevišķas jomas, secināts, ka iedzīvotāju noskaņojums visvairāk pasliktinājies tādos jautājumos kā valdības darba vērtējums un kopējās situācijas attīstības vērtējums.

Tam, ka situācija Latvijā kopumā attīstās pareizā virzienā, piekrīt 33% respondentu, bet teju puse jeb 49% uzskata, ka virziens ir nepareizs. Kopējās situācijas attīstības vērtējuma indekss mēneša laikā ir pazeminājies par septiņiem punktiem.

Kaktiņš atzīmē, ka straujais decembra kritums sabiedrības noskaņojumu šajā jautājumā ir atgriezis 2017.gada decembra līmenī.

Tāpat mēneša laikā ievērojami pasliktinājies valdības darba vērtējuma indekss - par deviņiem punktiem. 19% aptaujāto ar valdības darbu ir apmierināti, bet 73% - nav.

Kaktiņš to vērtē kā ļoti būtisku valdības darba vērtējuma pasliktināšanos - mēnesi iepriekš ar to bija apmierināti 25%, kas bija labākais vērtējums, kādu saņēmusi Māra Kučinska (ZZS) valdība. Pētnieks gan pieļauj, ka pieaugušās iedzīvotāju neapmierinātības cēlonis ir saistāms ar jaunās valdības veidošanas grūtībām un saistīto jucekli. ""Visi viņi pār vienu kārti metami!" - tā to visdrīzāk redz daļa iedzīvotāju!" raksta Kaktiņš.

Aptauja arī atklāj, ka mēneša laikā nedaudz ir pasliktinājies pašreizējā Latvijas ekonomikas stāvokļa vērtējums. Ja novembrī to 38% vērtēja kā sliktu, tad decembrī 40%. Pozitīvo vērtējumu īpatsvars mēneša laikā palicis nemainīgs - 10%.

Tomēr diezgan ievērojami pazeminājies Latvijas ekonomikas stāvokļa attīstības prognozes indekss - par četriem punktiem. 24% respondentu ir pārliecināti, ka pēc gada Latvijas ekonomikas stāvoklis būs uzlabojies, bet 19% domā, ka tas būs pasliktinājies.

Atzinīgu vērtējumu savas ģimenes materiālajai situācijai decembrī sniedza 18% respondentu, bet kritiski to vērtēja 25% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Šis rādītājs ir palicis nemainīgs, bet par vienu punktu pasliktinājies ģimenes materiālā stāvokļa attīstības prognozes indekss. Proti, 23% aptaujāto uzskata, ka pēc gada viņu ģimenes materiālais stāvoklis būs uzlabojies, bet 11% norādīja, ka situācija būs pasliktinājusies.

Iespējas atrast labu darbu Latvijā decembrī atzinīgi vērtēja 14% respondentu, bet kritiski - 49%. Mēneša laikā darba izredžu vērtējuma indekss nav mainījies, secināts aptaujā.

Latvijas barometrs ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma, viedokļu un attieksmes pret dažādiem sociāliem, ekonomiskiem un citiem jautājumiem pētījums.

Latvijas barometrs tiek veidots katru mēnesi. Katrā no aptaujām sabiedrībai tiek uzdots indikatoru jautājumu kopums, kas norāda uz vispārējā sabiedrības noskaņojuma izmaiņām.

Dati tiek iegūti SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi katru mēnesi tiek aptaujāti ne mazāk kā 1000 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem visā Latvijā.