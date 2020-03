Konstatējot četrus jaunus inficēšanās gadījumus, ar Covid-19 saslimušo skaits Latvijā pieaudzis līdz 34, pirmdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu pavēstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP). Viņķele skaidroja, ka apstiprināto saslimstības gadījumu pieauguma līkne joprojām ir lēzena. Viņa tāpat uzsvēra, ka tiek domāts par jauniem pasākumiem slimības ierobežošanai. Kā vēstīts, no piektdienas līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Valdība sestdien arī nolēma, ka 17.marta atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu. Tāpat no 17.marta aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot. Ārvalstīs esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem līdz 17.martam jācenšas pašiem rast iespēju atgriezties mājās, bet, ja tas neizdodas, obligāti jāreģistrējas Konsulārajā reģistrā, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā (ĀM). Ja tas neizdodas, ĀM lūdz obligāti reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Ministrija ņems šo informāciju vērā, lemjot par atgriešanās risinājumiem. Konsulārajā reģistrā var reģistrēties, izmantojot portālu "latvija.lv". Ar ĀM Konsulāro departamentu var sazināties pa tālruni +371 26337711.