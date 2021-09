Ar stipendiju fonda "Studētgods" atbalstu jaunieši no daudzbērnu ģimenēm ik mēnesi varēs saņemt 160 eiro

No šodienas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sāk stipendiju izmaksu no jauna sociālo stipendiju fonda "Studētgods" studijām Latvijā jauniešiem līdz 25 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm, ik mēnesi izmaksājot atbalstu 160 eiro apmērā. Ministrijā skaidroja, ka studējošajiem līdz 25 gadu vecumam, kuri studē Latvijā pilna laika studijās klātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, bakalaura studiju programmā vai profesionālajā studiju programmā, būs tiesības saņemt stipendiju sociālajam atbalstam "Studētgods", ja studējošais atbildīs Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

Lai pretendētu stipendija fondam "Studētgods", studējošajam jābūt Fizisko personu reģistrā reģistrētam ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietotie un aizbildnībā esoši bērni un šim studējošā vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs vai vairāk bērni.

Tāpat stipendiju fonda pretendents var būt Latvijas pilsonis vai nepilsonis, studējošā vecākam vai studējošajam pašam nav uzturlīdzekļu parādu, izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmumu gadījumā, neatrodas studiju pārtraukumā, kā arī iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, izņemot, ja studējošais iepriekš ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārvalstīs vai ieguve to Latvijā un vēlās turpināt studijas nākamajā studiju līmenī.

Iestājoties augstākās izglītības iestādē, stipendiju fonda pretendenta centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nedrīkst būt zemāki matemātikā par 30% un latviešu valodā par 40%, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens - mācību priekšmetu vidējā atzīme no vidējās izglītības dokumenta nedrīkst būt zemāka par sešām ballēm.

Lai saņemtu "Studētgods" atbalstu, pretendentam studiju laikā augstskolā un koledžā jābūt sekmīgam, bez akadēmiskajiem parādiem un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšēja studiju gada posmā no visiem semestrī vai studiju gadā paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm, studiju laikā nav konstatēti akadēmiskie pārkāpumi, kā arī paša ieņēmumi, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20.februāri - kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 eiro pirms nodokļiem, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20.septembri, - kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 8000 eiro pirms nodokļiem.

Sociālā stipendija "Studētgods" ir paredzēta tiem jauniešiem, kuri sāks studijas 2021.gada rudens semestrī pamatstudiju līmenī vai atjaunosies studijās pēc studiju pārtraukuma - koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Kā skaidroja IZM, tieši pamatstudijas ir pirmais nosacījums veiksmīgam startam darba tirgū, bez kura nav iespējams pretendēt uz augsti kvalificētu darbu. Tālākas darba gaitas ir lielā mērā atkarīgas no paša spējām, savukārt pilna laika klātiene ir tā studiju forma, kurā studijām ir jābūt primārai nodarbei un tā ir vismazāk savienojama ar paša nodarbinātību.

Sociālo stipendiju "Studētgods" studējošais saņems atbalstu 160 eiro mēnesī. Sociālo stipendiju "Studētgods" maksā mācību gada laikā attiecīgās studiju programmas daļas noteiktajos termiņos, bet ne vairāk kā desmit mēnešus mācību gada laikā. Tāpat stipendiju neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, kā arī stipendiju varēs piešķirt studijām tikai vienā augstskolā vai koledžā un tikai vienā studiju programmā.

Pieteikties sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai varēs, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla "www.latvija.lv" e-pakalpojumu "Studētgods", un turpmāk visa informācijas apmaiņa notiks iespējami automātiski starp Valsts izglītības informācijas sistēmu un citu iestāžu - Sabiedrības integrācijas fonda, Uzturlīdzekļu garantijas fonda, Valsts ieņēmumu dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes - informācijas sistēmām.