Ar vienotu žetonu “Atbildīgi Latvijai” aicina iedzīvotājus uz atbildīgu rīcību, savstarpēju cieņu un atbalstu Latvijas valsts svētku laikā

Sanāksim šogad mūsu valsts svētkos kopā atsevišķi! Lai droši par sevi un atbildīgi pret citiem Lāčplēša dienā atcerētos tos varoņu, kas cīnījās par mums pirms 101 gada. Lai kopīgi pateiktu paldies tiem, kas cīnās pirmajās rindās pret neredzamo ienaidnieku šodien: ārstiem un medmāsām visupirms, un katram, kurš palīdz citiem grūtībās.

Mūsu valsts ir dzimusi karā un trūkumā, no spēka, kas vienoja pāri viedokļu un interešu atšķirībām. Smelsimies no vēstures to pašu spēku, lai kopīgi svinētu Latviju šogad!

Atbildīga rīcība, savstarpēja cieņa un atbalsts ir labākā dāvana mūsu Latvijai šogad! Ar šādu aicinājumu Valsts kanceleja vēlas uzrunāt Latvijas iedzīvotājus, aicinot “piespraust” pie sava “Facebook” profila attēla virtuālo žetonu “Atbildīgi Latvijai”. To izstrādājis mākslinieks, starptautiski atzīts grāmatu ilustrators, animācijas filmu mākslinieks un režisors Reinis Pētersons.

“Facebook” profila attēla rāmītis “Atbildīgi Latvijai” ikvienam interesentam pieejams “Facebook Frames Studio” galerijā - http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=783138915874856).