AS „Sadales tīkls” Līgo svētku brīvdienās centīsies klientiem nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi

Šodien, kad Latvijas teritoriju šķērso spēcīgs vējš, AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus ievērot elektrodrošības noteikumus - būt uzmanīgiem elektroapgādes infrastruktūras tuvumā un ievērot elektroierīču drošas lietošanas noteikumus. Spēcīgā vēja ietekmē atsevišķos novados gaisvadu elektrolīnijās ir iegāzti koki un ieķērušies nolauztie koku zari, izraisot elektroapgādes traucējumus klientiem, un AS “Sadales tīkls” veic aktīvu darbu, lai klientiem elektroenerģijas piegādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Līgo svētku laikā AS „Sadales tīkls” pastiprināti uzraudzīs situāciju elektrotīklā un sekos līdzi meteoroloģiskām prognozēm, lai neatkarīgi no laika apstākļiem nodrošinātu klientiem nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroapgādi.

Šodien, 22. jūnijā, Latvijas teritoriju šķērso spēcīgs vējš, kas pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācijas brāzmās sasniedz ātrumu līdz 15-19 m/s, bet piekrastē līdz pat 20-21 m/s.

Spēcīgais vējš ir izraisījis elektrotīkla bojājumus un elektroapgādes traucējumus AS “Sadales tīkls” klientiem. Šodien ap plkst. 15.00 lielākie elektroapgādes traucējumi ir klientiem Limbažu, Saulkrastu, Inčukalna, Gulbenes, Engures, Siguldas novadā un tiek veikts aktīvs darbs, lai pēc iespējas īsākā laikā elektrotīkla bojājumus novērstu un klientiem atjaunotu elektroapgādi. Elektroapgādes traucējumus galvenokārt izraisa spēcīgā vēja ietekmē bojāti gaisvadu elektrolīniju balsti, elektrolīnijas vados iegāzti koki un ieķērušies koku zari, kas pārrauj elektrolīniju vadus. Līgo svētku brīvdienās AS „Sadales tīkls” elektrotīklu dispečeri un operatīvo izbraukumu brigāžu elektromontieri pastiprināti uzraudzīs situāciju elektrotīklā un sekos līdzi meteoroloģiskām prognozēm, lai neatkarīgi no laika apstākļiem nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, kā arī nepieciešamības gadījumā operatīvu elektroapgādes atjaunošanu vasaras saulgriežu svētku norises vietās visā Latvijā.

Savukārt, lai Līgo svētki ikvienam būtu izdevušies un droši, AS „Sadales tīkls” aicina ievērot maksimālu piesardzību, atrodoties gaisvadu elektrolīniju tuvumā, īpaši spēcīgā vēja laikā. Jāatceras, ka spēcīga vēja ietekmē gaisvadu elektrolīnijas vados var iegāzties koks vai ieķerties vēja nests zars, pārraujot elektrolīniju vadus un radot apdraudējumu dzīvībai. Konstatējot bīstamu situāciju - elektrolīnijā iegāzts koks, vados ieķērušies koku zari vai elektrolīniju vadi ir pārrauti, lūgums rīkoties atbildīgi un notikuma vietai netuvoties, bet nekavējoties ziņot, zvanot uz AS „Sadales tīkls” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!

Gadījumos, ja tiek traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Bet, ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku klienti tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību. Šādos gadījumos klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”.

P.s. AS „Sadales tīkls” nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā. Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 94 000 kilometri.