Atbildīgie dienesti veic otrā diagnosticētā koronavīrusa pacienta kontaktpersonu apzināšanu

Atbildīgie dienesti kopā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) veic nepieciešamos jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ierobežošanas un mazināšanas pasākumus, tostarp padziļinātu izpēti, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju par inficēšanās apstākļiem un infekcijas izplatīšanās risku, to šodien preses konferencē apliecināja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Viņš informēja, ka otrā paciente, kurai diagnosticēta koronavīrusa izraisītā slimība COVID–19, atradās mājās, un laboratorisko izmeklējumu veikšanai pie viņas vakar, 7. marta vakarā, ieradās NMPD brigāde. Paciente šodien nogādāta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Latvijas infektoloģijas centrs” (LIC). Inficēšanās notikusi Itālijas kalnu kūrortā Červinja, kur paciente atradās no 29. februāra līdz 7. martam kopā ar Latvijas tūristu grupu. Kūrorts Červinja atrodas netālu no Šveices robežas Itālijas ziemeļos.

Saslimusī vakar, 7. martā, atgriezās Latvijā ar lidmašīnas reisu BT630 Milāna - Rīga. No lidostas uz mājām paciente devusies privātajā automašīnā un līdz šim bijusi tuvā kontaktā ar diviem savas ģimenes locekļiem. Reisā bija 39 pasažieri, no kuriem 25 cilvēki bija no Latvijas, bet pārējie – no ārvalstīm. Visu pasažieru saraksts ir zināms, un SPKC epidemiologi jau ir uzsākuši sazināties un informēt par situāciju un nepieciešamajiem pasākumiem. Brīdināti arī reisa apkalpes locekļi. Visus lidmašīnas pasažierus SPKC epidemiologi atzinuši par tuvām kontaktpersonām un noteikuši visiem 2 nedēļu mājas karantīnu ģimenes ārsta uzraudzībā, novērojot savu veselību. Parādoties saslimšanas simptomiem, kontaktpersonai jāzvana 113.

Šoreiz mājas karantīna (pašizolēšanās mājas apstākļos) ir noteikta visiem 25 pasažieriem no Latvijas, jo reiss nebija pilns un sēdvietas lidmašīna tika mainītas, kā arī tūristu grupa kalnu kūrortā kopā pavadīja laiku jau pirms lidošanas mājup. Nevar izslēgt, ka arī citiem tūristiem, kas ceļojumā atradās kopā ar saslimušo, neparādīsies saslimšanas simptomi. Ģimenes ārsts šiem cilvēkiem, ja nepieciešams, var noformēt darbnespējas lapu uz 2 nedēļām.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs informēja, ka epidemioloģiskā situācija Itālijā strauji pasliktinās, un Itālijas vadība ir pieņēmusi lēmumu veikt vairākus ierobežojumus. SPKC un Veselības ministrija ļoti stingri iesaka nebraukt uz infekcijas skartajām teritorijām, jo pastāv liels inficēšanās risks, kā arī varētu būt grūtības ar atgriešanos Latvijā dažādu Itālijā noteikto karantīnas pasākumu dēļ, ja tie skars jaunas pilsētas un teritorijas.

“Pastāv liels risks ievest infekciju Latvijā, inficēt ģimenes locekļus, paziņas un cilvēkus, ar kuriem kontaktējas, īpaši vecāka gadagājuma. Iesakām uz Itāliju nebraukt, bet, ja tomēr bijis komandējums vai ceļojums, pēc atgriešanās līdz minimumam ierobežot kontaktus, īpaši ar cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts inficēšanās un komplikāciju risks, saslimstot ar COVID-19,” sacīja Jurijs Perevoščikovs. Ņemot vērā šo situāciju, ir ierosināts sasaukt Krīzes vadības padomes sēdi.

Visa aktuālā informācija regulāri tiek ievietota Slimību profilakses centra (SPKC) mājaslapā un SPKC un Veselības ministrijas sociālo tīklu kontos.

Jau ziņots, ka no 7. marta īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas (visa valsts), Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām valstīm un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113, bet analīžu veikšanai šīs personas netiks uzreiz vestas uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS) vai Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS). Tā vietā pie personām ar vieglas elpceļu infekcijas pazīmēm vienas dienas laikā dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informē pacientu un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņem 24 stundu laikā.

Ja izmeklējumu rezultāti uz COVID–19 būs negatīvi, personai tiks noteikts mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes ārsts izsniegs darbnespējas lapu. Ja izmeklējumu rezultāti apstiprinās saslimšanu ar COVID–19, NMPD pacientu nogādās RAKUS vai BKUS.

Saslimšanas gadījumā SPKC uzsāks epidemioloģisko izmeklēšanu un apzinās iespējamās kontaktpersonas, kas varētu būt bijušas saskarsmē ar saslimušo.

NMPD brigādes, kas dosies paņemt analīžu materiālus laborotorai izmeklēšanai, strādās katru dienu no pulksten 8:00 līdz 22:00, un uz šo brigāžu darbu netiks attiecināti Ministru kabineta noteikumos noteiktie NMPD brigāžu ierašanās laiki uz izsaukumiem dzīvībai bīstamās situācijās. Analīžu materiālu piegāde laboratorijai notiks atkarībā no brigādei izstrādātā loģistikas maršruta un darba apjoma.

SPKC un Veselības ministrija atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam ir jāpievērš īpaša uzmanība personīgās higiēnas pasākumiem:

· ja esi slims, paliec mājas;

· bieži mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni vai izmanto roku dezinfekcijas līdzekli uz alkohola bāzes;

· ievēro vismaz 2 metru distanci no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

· ja klepo vai šķaudi, izmanto vienreizlietojamo salveti. Pēc tam to izmet slēgtā tvertnē un nomazgā rokas;

· izvairies aiztikt ar rokām acis, degunu un muti.