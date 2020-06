Atgriežoties no valstīm ar salīdzinoši zemu saslimstības līmeni, pašizolācija nav jāievēro

No 3. jūnija tiek paplašināts to valstu saraksts, no kurām atgriežoties 14 dienu pašizolācija nav jāievēro.

Pašizolācija nav jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši citas valstis, izņemot Latviju, Lietuvu vai Igauniju, vai Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) mājaslapā publicētās valstis, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 15 cilvēkus. Pašizolācija nav jāievēro arī Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kas Latviju šķērso tranzītā. Iebrukušajiem no trešajām valstīm pašizolācija joprojām ir jāievēro.

Attiecīgo valstu sarakstu Slimību profilakses un kontroles centrs atjaunos katru piektdienu, tas tiks publicēts SPKC mājaslapā.

No 3. jūnija 14 dienu pašizolācijā jādodas tām personām, kas atgriežas no Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Portugāles, Beļģijas, Maltas, Īrijas un Spānijas, kā arī no trešajām valstīm.

Aktuālais saraksts šeit