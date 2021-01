Attīstot dziļo tehnoloģiju uzņēmumu jomu Latvijā, aicina interesentus uz bezmaksas intensīvām meistarklasēm tiešsaistē

Attīstot Latvijas dziļo tehnoloģiju jeb “deep tech” jomu, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), zinātnes komercializācijas platforma “Commercialization Reactor” un Rīgas Biznesa skola (RBS) aicina interesentus uz sešu nedēļu intensīvām meistarklasēm tiešsaistē “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei”, informēja “Commercialization Reactor” dibinātājs Nikolajs Adamovičs.

Mācības paredzētas nodarbinātajiem, pašnodarbinātajiem, arī šobrīd nenodarbinātiem pieaugušajiem, maģistrantūras pēdējo kursu studentiem un augstskolu absolventiem ar darba vai uzņēmējdarbības pieredzi, kas vēlas nākotnē dibināt un attīstīt savu tehnoloģiju uzņēmumu. Darba valoda – angļu, dalība – bezmaksas, dalība meistarklasēs iespējama tikai tiešsaistē, meistarklašu ieraksti nebūs pieejami.

"Pērn oktobrī šo programmu absolvēja 50 cilvēku un pieci no absolventiem jau šobrīd ir izveidojuši un attīsta savus pirmos jaunuzņēmumus. Varbūt sākotnēji tas šķiet pieticīgs skaits, taču jāatceras, ka dziļo tehnoloģiju uzņēmumu attīstības cikls ir garāks, savukārt izdošanās gadījumā ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai ir ievērojami lielāki,” skaidroja LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.

Viņa arī piebilda, ka pirmajā reizē bija ļoti augsta interese par šīm apmācībām, tāpēc sadarbībā ar partneriem - “Commercialization Reactor” un RBS - izlemts par atkārtotā mācību cikla organizēšanu no 4.februāra līdz 11.martam.

Sīkāka informācija par programmu un pieteikšanās sekojot šai tīmekļa vietnes saitei. https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/meistarklasu-cikls-celvedis-tava-vieda-biznesa-izveidei-2021?date=0

Atbilstoši jaunākajām investīciju baņķieru “Goldman Sachs” aplēsēm 2020.gadā vairākās industrijās tiešsaistes pakalpojumu pieejamība pieauga tādā tempā, kas ierastā situācijā būtu prasījis trīs līdz piecus gadus.

Turklāt finanšu kompānijas pētījums atklāj arī citu interesantu statistiku – 72% eiropiešu atzinuši, ka Covid laikā esot sākuši pirmo reizi izmantot dažādus pakalpojumus elektroniski un plāno tos izmantot arī turpmāk tādā pašā apmērā vai pat vairāk.

“Covid-19 mums ir iemācījis daudz, un viena no mācībām ir par tehnoloģiju nozīmi mūsu dzīvē – tā visticamāk nemazināsies, taču svarīgs ir arī to jēgpilns izmantojums. Tas ir arī pavēris iespēju “dziļo tehnoloģiju” attīstībai, apvienojot zinātni un tehnoloģiskās inovācijas, kur būtiska loma ir tieši uzņēmējiem, kas šīm inovācijām rod vietu tirgū. Šīs mācības ir tieši par to – jēgpilnu atklājumu izmantošanu, par prasmi apvienot uzņēmēju un zinātnieku paradigmas, vienlaikus izprotot, ka “deep tech” jaunuzņēmumam ir citi attīstības principi nekā tradicionālam biznesam,” uzskata Adamovičs.

Adamovičs prognozēja, ka "deep tech" ekonomika tikai pieaugs. Portāla "Sifted.eu" eksperti prognozē, ka 2021.gadā Eiropā dzims vismaz 25 "vienradžu" tehnoloģiju jaunuzņēmumus ar kopējo vērtību vairāk nekā viens miljards ASV dolāru (824 miljoni eiro).

Intensīvo meistarklašu “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei” jomas vadošie eksperti dalīsies zināšanās un pieredzē par to, kā sākt savu viedā uzņēmuma ceļu, kā no tehnoloģijas radīt produktu, kas risina noteiktas auditorijas vajadzības, kā gatavot biznesa plānu, startēt tirgū un galu galā kā izveidot un vadīt uzņēmuma talantu komandu.

“Šīs meistarklases ir lieliska makšķere tiem, kuri sevī jūt vēlmi kļūt par uzņēmējiem – sešās nedēļās, sešās nodarbībās, kas katra ilgs 120 minūtes, ikviens lektors un meistarklašu viesis sniegs padomus, kā palīdzēt izvairīties no lamatām un kā iegūt īsceļus efektīvākam rezultātam,” piebilst viens no organizatoru pārstāvjiem, Rīgas Biznesa skolas direktora vietnieks, Ph.D. Claudio A. Rivera.

Meistarklašu lektori: Rīgas Biznesa skolas direktora vietnieks, Ph.D. Claudio A. Rivera, sertificēts grāmatvedis, finanšu auditors, kopš 2012.gada neatkarīgs finanšu un korporatīvās pārvaldības konsultants Justin Wesley Bancroft, RBS maģistra programmas direktors Aldis Greitāns, “Naco Technologies” dibinātājs, MBA Aleksandrs Parfinovičs, LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece, zinātnes komercializācijas platformas “Commercialization Reactor” dibinātājs, vadītājs, “Eventech” līdzdibinātājs un investors Nikolajs Adamovičs, AS "Baltic Interational Bank" padomes priekšsēdētāja vietniece, "Commercialization Reactor" partneratniecību vadītāja un investore, MBA Ilona Gulčaka, “Snowision” līdzdibinātājs, “Evoled” vadītājs, “Commercialization Reactor” iesācējuzņēmumu koučs, Mag. oec. Aleksejs Korabovskis, “Conelum Biotech” dibinātājs Antons Adamovičs, “TimeTag.Space” vadītājs un “Slowday.com” līdzdibinātājs Mārtiņš Ražuks-Ebels un “Veritacell” līdzdibinatājs un vadītājs Arsēnijs Sergejevs.

Meistarklašu dalībniekiem jābūt gataviem ieguldīt savu laiku gan teorētisku zināšanu apguvei, gan praktisko darbu pildīšanai. Lekcijas no 04.02.2021. līdz 11.03.2021. norisināsies katru ceturtdienu no plkst.15.00 līdz 17.30 platformā “Zoom”.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos "Inovāciju motivācijas programma" un "Tehnoloģiju pārneses programma".