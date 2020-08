Baltijas valstis apvienojas atbalsta akcijā “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”

Solidarizējoties ar Baltkrievijas tautas brīvības un demokrātijas centieniem, Latvijas iedzīvotāji ir aicināti piedalīties vēsturiskā Baltijas ceļa gadadienā, 23.augustā, un būt daļai solidaritātes akcijā “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” Lietuvā, bet dienu iepriekš doties uz Latgali un pievienoties gājienam gar Baltkrievijas robežu.

Akcija “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” būs solidaritātes ķēde no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas līdz Baltkrievijas robežai, kurā vienu no ceļa posmiem jāaizpilda dalībniekiem no Latvijas.

Latvijas pusē akcija sāksies jau 22. augusta vakarā. No Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas robežu satikšanās punkta, ko agrāk pazina kā “Draudzības kurgāns” (Zilupes novadā, Pasienes pagasta Meikšānos), plkst. 19.00 sāksies jaunatnes organizācijas “Protests” organizēts gājiens gar Baltkrievijas robežu. Tā noslēgums notiks 23. augustā Krāslavas novada Piedrujā, kur plkst.12.00 norisināsies solidaritātes akcijas atklāšanas pasākums.

No Piedrujas akcijas dalībnieki sāks ceļu uz Viļņu, kur jau Lietuvas pusē, apvienojoties ar tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas no visiem novadiem dosies uz “Baltijas ceļu Brīvību Baltkrievijai”. Akcija Lietuvā sāksies 23. augusta plkst.19.00 un iedzīvotājiem tiks nodrošināts transports, lai ikviens interesents varētu ņemt dalību šajā pasākumā, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības nosacījumus un Lietuvas teritorijā lietojot arī sejas aizsargmaskas.

Kā piedalīties? Lietuvā notiekošā “Baltijas ceļa Brīvību Baltkrievijai” dalībniekus no Latvijas aicinām pieteikties šeit: https://ej.uz/Daliba_Lietuva. Latvijas iedzīvotāju dalību koordinēs Latvijas Pilsoniskā alianse, kas ierādīs katram dalībniekam konkrētu vietu uz autoceļa Viļņas-Minskas. Savukārt, lai 22. augustā piedalītos gājienā gar Baltkrievijas robežu, aicinām iedzīvotājus pieteikties šeit: https://ej.uz/Gajiens_Latvija Plašāku ieskatu pasākuma norisē var gūt šeit: https://ej.uz/Freedomway

Līdzīgas solidaritātes akcijas notiks arī Igaunijā un Ukrainā, tās visas vienos tēmturis #FreedomWay. “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” un gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi baltsarkanbaltos Baltkrievijas karogus, kā arī Latvijas karogus un ģērbties baltās drēbēs.

Protestus pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu Baltkrievijā nežēlīgi apspieda līdzšinējās varas represīvie spēki. Tomēr tie nespēja iebiedēt baltkrievus. Simtiem tūkstoši cilvēku visās Baltkrievijas malās jau otro nedēļu turpina miermīlīgas demonstrācijas un streikus, prasot brīvas vēlēšanas un demokrātiskas pārmaiņas savā valstī.

Akcija “Baltijas ceļš” notika 1989.gada 23.augustā, kad vairāk nekā divi miljoni latviešu, lietuviešu un igauņu sadevās rokās 600 km garā ķēdē cauri Baltijas valstīm, apliecinot vienotību centienos pēc brīvības.

Organizatoru kontakti: Gājiena Latgalē koordinators: Dainis Miglāns, jaunatnes organizācija “Protests”, dmiglans03@gmail.com, 29 681 463

Latvijas dalības koordinēšana: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse, kristine@nvo.lv, 26 059 922

Atbalsta aktivitātes Baltkrievijai: Inese Vaivare, biedrība “Paliec mājās”, inese@paliec-majas.lv, 26 414 862