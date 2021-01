Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) valsts autoceļu attīrīšanas no sniega un slīdamības samazināšanas darbus šobrīd veic 183 tehnikas vienības. Šodien brauktuvju attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem atsevišķos autoceļu posmos tiek veikta atkārtoti. Aicinām autovadītājus ņemt vērā, ka braukšanas apstākļi uz autoceļiem ar dažādām uzturēšanas klasēm būtiski atšķiras.

Ilgstošās snigšanas dēļ šodien valsts centrālajā daļā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, ceļi var būt slideni. Valsts autoceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz uzturēšanas klasēm A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā). Jāņem vērā, ka ilgstošas snigšanas apstākļos sniega un ledus kārta uz autoceļiem veidojas atkārtoti arī pēc nesen veiktiem uzturēšanas darbiem. Autoceļu brauktuves pilnībā tiek attīrītas tikai pēc snigšanas beigām.

Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

Darbu veikšanas laiks, kas ir noteikts brauktuves attīrīšanai no sniega, tiek skaitīts no brīža, kad sniegs ir beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve ir attīrīta no sniega. A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem jāveic trīs stundu laikā, A1 klasei - četru stundu laikā, B klasei - sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās. D uzturēšanas klases autoceļiem laiks netiek normēts.

Sabiedriskā transporta pieturvietu platformas uz A, A1, un B uzturēšanas klases autoceļiem no sniega ir jātīra 24 stundās, ja tas sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm. Uz C un D uzturēšanas klases autoceļiem laiks netiek normēts.

Valsts autoceļu stāvokli 24 stundas diennaktī monitorē 32 LAU ziemas dienesta dežuranti, kas, konstatējot noteiktajai uzturēšanas klasei neatbilstošus braukšanas apstākļus apstākļus (sniegs, apledojums), organizē ziemas dienesta darbu. Lēmumu par darbu uzsākšanu dežuranti pieņem, vadoties no faktiskā autoceļa virsmas stāvokļa un sekojot līdzi laika apstākļu prognozēm, mobilo virsmu sensoru datiem un informācijai no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas izvietotas uz valsts autoceļiem.

LAU aicina autovadītājus ievērot piesardzību, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.

Par aizputinātiem un neizbraucamiem autoceļiem aicinām informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 8000 5555.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē ( www.lvceli.lv ), kā arī lietotnē “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli.







