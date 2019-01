Brāzmaina vēja ietekmē turpinās putenis; sniega sega vietām kļuvusi par desmit centimetriem biezāka

Saglabājoties brāzmainam ziemeļu vējam, ceturtdienas rītā daudzviet Latvijā turpinās putenis, bet snigšana, kas pārsvarā ir neliela, galvenokārt turpinās tikai valsts austrumu daļā, liecina meteoroloģiskā informācija.

Valsts lielākajā daļā ziemeļu vēja ātrums brāzmās vēl sasniedz 10-15 metru sekundē, piekrastē - arī 20 metru sekundē. Naktī praktiski visas piekrastes garumā vēja brāzmu maksimālais spēks bija 20-24 metri sekundē.

Kupenu dēļ ir grūti noteikt sniega segas vidējo biezumu, saskaņā ar provizoriskiem datiem valsts centrālajā daļā pēdējā diennaktī izveidojusies līdz 7-10 centimetriem bieza sniega sega, savukārt vietām Austrumlatvijā tā kļuvusi par desmit centimetriem dziļāka.

Saskaņā ar sensoru datiem Gulbenes novērojumu stacijā sniega dziļums pēdējā diennaktī pieaudzis no 9 līdz 19 centimetriem, Daugavpilī - no 8 līdz 14, Jēkabpilī - no 7 līdz 13 centimetriem. Visvairāk sniega saglabājas Alūksnes augstienē, kur sniegs zemi klāj vairāk nekā 20 centimetru biezumā.

Gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -4..-6 grādiem, vien Kurzemes piekrastē un novados uz dienvidiem no Rīgas jūras līča ir 0..-3 grādi.

Kurzemē ir skaidras debesis, pārējā valstī - mākoņainas.

Rīgā mākoņains laiks, ziemeļu vējš brāzmās pūš līdz 17 metriem sekundē un nedaudz putina uzsnigušo sniegu, gaisa temperatūra -3..-4 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdienas pēcpusdienā Latvijā bija +1..-2 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2.janvārī bija +23 grādi Spānijas dienvidu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -31 grāds Somijas ziemeļos.