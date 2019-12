Breksits ir "viena no spilgtākajām kļūdām" ES vēsturē, pauž Eiropadomes prezidents

Breksits ir "viena no spilgtākajām kļūdām" Eiropas Savienības (ES) vēsturē, intervijā britu laikrakstam "The Guardian" sacīja līdzšinējais Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, Lielbritānijas lēmumu par izstāšanos no ES dēvējot par "sāpīgāko" pieredzi viņa pilnvaru termiņa laikā.

Izsakoties par 2016.gada ASV prezidenta vēlēšanām un breksita kampaņu, Tusks norādīja, ka jauns elements politikā ir "bezprecedenta gatavība melot par teju pilnīgi visu, izturēties pret meliem kā pret attaisnojamu instrumentu, lai uzvarētu."

Pirmajā intervijā kopš aiziešanas no Eiropadomes prezidenta amata Tusks sacīja, ka breksits ir "sāpīgākā un bēdīgākā pieredze" piecos amatā pavadītajos gados, kad arī tika pieredzēta Grieķijas parādu krīze, asi strīdi par migrāciju un Donalda Trampa ievēlēšana ASV prezidenta amatā.

Tusks vainoja bijušo Lielbritānijas premjerministru Deividu Kemeronu par šo "kļūdu" - sarīkot referendumu, kurā "viņam nebija nekādu izredžu uzvarēt".

Tusks arī atzina, ka nākamajā rītā pēc referenduma, runājot ar Kemeronu, viņš joprojām cerējis, ka lēmums var tikt mainīts.

Bijušais Eiropadomes prezidents intervijā arī kritizēja Francijas prezidentu Emanuelu Maskronu saistībā ar viņa apgalvojumiem, ka NATO iestājusies "smadzeņu nāve", un atteikšanos sākt ES iestāšanās sarunas ar Albāniju un Zimeļmaķedoniju.

"Es uzskatu, ka tā bija stratēģiski un politiski milzīga kļūda teikt "nē" pēc tik lielām pūlēm un upuriem, it īpaši Skopjē," skaidroja Tusks.

Rezultātā Eiropa kļūs mazāk droša, viņš brīdināja.