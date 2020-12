Būtiskākās izmaiņas transporta un sakaru nozarēs, beidzoties "Brexit" pārejas periodam

No 2021. gada 1. janvāra, beidzoties Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās ar izmaiņām, kas var ietekmēt to ikdienu. Piemēram, lai saņemtu pasta sūtījumus no AK, būs jāveic atmuitošana, kā arī apmeklējot AK, var tikt piemērota papildu maksa par mobilo sakaru viesabonēšanu.





Starptautiskie pasažieru pārvadājumi

Pēc 1. janvāra iedzīvotāji, ceļojot uz un no AK, ar būtiskām izmaiņām nesaskarsies. Jau šobrīd pasažieriem, kuri dodas uz AK, tiek veikta robežkontrole.

Starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusiem uz un no vai tranzītā caur AK var turpināt veikt ES reģistrēti komercpārvadātāji. Detalizētāka informācija par starptautiskajiem pasažieru pārvadātājiem ir pieejama ATD mājas lapā.

Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ceļojumos uz AK turpmāk varēs izmantot tikai pasi. Latvijas pilsoņi AK bez vīzas var uzturēties līdz 90 dienām pusgadā, bet Latvijas nepilsoņiem nepieciešama vīza.





Autovadītājiem

No nākamā gada 1. janvāra mainīsies līdzšinējā Latvijas un AK transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšana un apmaiņa. Autovadītājiem, kam ir AK izdotas un derīgas transportlīdzekļu vadītāja apliecības un kas plāno ilgstoši uzturēties Latvijā, tās varēs apmainīt uz Latvijas transportlīdzekļu vadītāja apliecībām. Taču jāņem vērā, ka to varēs apmainīt tikai tad, ja persona pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Savukārt, Latvijā izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības būs izmantojamas braukšanai AK, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā būs derīga ne ilgāk kā trīs gadus pēc autovadītāja kļūšanas par AK rezidentu, vai sasniedzot 70 gadu vecumu (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Pēc tam tā ir jāapmaina uz AK transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Autovadītāji, kas Latvijā vai AK uzturēsies īslaicīgi (nav pastāvīgie Latvijas vai AK iedzīvotāji vai rezidenti), piemēram, tūristi vai personas, kas īslaicīgi ceļo darba vajadzībām, abās valstīs varēs izmantot derīgas vadītāja apliecības.

Minētie nosacījumi attiecas uz visām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, ieskaitot vieglo automobiļu, motociklu, autobusu un kravas automobiļu vadītāja apliecības.

ES apdrošinātāja izsniegtai transportlīdzekļa apdrošināšanas polisei ir jābūt līdzi, un tā ir jāuzrāda kā derīgs apdrošināšanas apliecinājums.





Pasta sūtījumi

Pēc 1. janvāra ienākošajiem sūtījumiem no AK būs nepieciešams veikt atbilstošās muitas formalitātes, atmuitojot sūtījumus un samaksājot valsts noteiktos nodokļus.

Sūtījumiem uz AK iespējams ilgāks apstrādes un piegādes laiks, kas saistīts ar muitas formalitātēm. Vairāk par atmuitošanas procesu un nodokļu piemērošanu – Latvijas Pasts un VID mājaslapās.





Mobilie sakari

Jārēķinās, ka no 1. janvāra ES mobilo sakaru pakalpojuma saņēmējam var tikt piemērota papildu maksa par viesabonēšanu AK. Arī AK mobilo sakaru pakalpojuma saņēmējam var tikt piemērota papildu maksa par viesabonēšanu ES teritorijā. Par šiem jautājumiem jāsazinās ar savu mobilo operatoru.





Starptautiskie kravu pārvadājumi

Starptautiskos kravas autopārvadājumus uz/no vai tranzītā caur AK var turpināt veikt gan ES reģistrēti komercpārvadātāji ar nepieciešamajām atļaujām, gan arī pašpārvadājumu veicēji.

Iebraucot AK ar kravu un pabeidzot starptautisku autopārvadājumu, ir atļauts septiņu dienu laikā, kas sākas nākošajā dienā pēc kravas izkraušanas datuma, ar to pašu transportlīdzekļu sastāvu veikt līdz diviem kabotāžas pārvadājumiem.





Detalizētāka informācija starptautiskajiem kravu pārvadātājiem ATD mājas lapā.