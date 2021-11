Būtiskas izmaiņas ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem no 2022.gada

No 2022. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no 1 gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu. Līdz 31. decembrim pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis. Par to informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre Iveta Daine.



Vienlaikus ar šo izmaiņu likumdevējs ir noteicis iespēju vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Iespēja laulātajam saņemt pabalstu par visiem ģimenē kopīgi audzināmajiem bērniem ir būtiska, jo no tā atkarīgs kopējais pabalsta apmērs. Līdz šim pabalstu par sava laulātā bērnu, kurš nav abu kopīgs bērns, otrs laulātais saņemt nevarēja.

Lai šo iespēju izmantotu, laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot, ka pabalstu turpmāk saņems otrs laulātais. Savukārt, laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai par šo bērnu. Svarīgs nosacījums – laulības fakts! Ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem tiesību nav.

Ģimenes valsts pabalsta reforma paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts mēnesī būs 25 eiro, par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu), par trijiem bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu). Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Lai viens no laulātajiem pabalstu pēc jaunajiem nosacījumiem varētu saņemt par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem jau no 2021.gada 1.janvāra, iesniegumi VSAA jāiesniedz līdz 2021.gada 15.decembrim. Ja iesniegumus iesniegs vēlāk, tad vecākam, kurš atsakās no pabalsta saņemšanas un dod piekrišanu to turpmāk saņemt laulātajam, izmaksu pārtrauks no nākamā mēneša pirmā datuma. Attiecīgi pabalstu laulātajam varēs piešķirt tikai tad, kad pabalsta izmaksa būs pārtraukta bērna vecākam.

Iesniegumu ( iesnieguma paraugs ) par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanas un piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais var iesniegt:

elektroniski oficiālajā e-adresē ,

elektroniski e-pastā pasts @vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu),

nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot to VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.