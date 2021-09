Centrālā statistikas pārvalde publicējusi karti par pilnībā pret Covid-19 vakcinētajiem Latvijas iedzīvotājiem

1. septembrī Latvijā pret Covid-19 bija vakcinēti 698 tūkst. jeb 37 % pastāvīgo iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) analizētie Nacionālā veselības dienesta dati par vakcināciju pabeigušām personām. Dati publicēti oficiālās statistikas portālā tabulas un interaktīvu karšu veidā par situāciju kopš šī gada marta gan novadu un pagastu, gan blīvi apdzīvotu teritoriju dalījumā, kā arī Rīgas un Valmieras apkaimēs. Dati tiek atjaunināti katra mēneša sākumā. CSP saņemtos datus par vakcinētajiem analizē saskaņā ar CSP novērtēto iedzīvotāju skaitu Latvijā.

CSP norāda, ka vakcīnu saņēmušo personu skaits ir lielāks, bet par pilnībā vakcinētiem uzskatīti tie iedzīvotāji, kuriem pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa. Minētie nosacījumi ir identiski, lai personu uzskatītu par vakcinētu pret Covid-19 un tā varētu ceļot. Vakcinēto skaita un īpatsvara aprēķinā netiek iekļautas personas, kas 2021. gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, un mirušās personas no 2021. gada sākuma.

Reģionos visvairāk vakcinēto ir Pierīgā (40,7 %), vismazāk – Latgalē (25,0 %). Vidzemē vakcinēti 40,6 %, Kurzemē 36,1 % un Zemgalē 35,1 %.

Rīgā vakcinēti 39,2% rīdzinieku, trīs apkaimēs – vairāk par pusi apkaimes iedzīvotāju: Berģos (52,4 %), Bieriņos (50,6 %) un Beberbeķos (50,1 %). Mazāk par 30 % vakcinēto ir četrās Rīgas apkaimēs: Spilvē (16,2 %), Voleros (26,4 %), Bolderājā (28,1 %) un Daugavgrīvā (29,2 %).

Astoņos pagastos un vienā pilsētā vakcinēti vismaz 50 % iedzīvotāju. Starp pagastiem vislielākais vakcinēto īpatsvars ir Gārsenes (59,2 %), Jūrkalnes (57,9 %), Pampāļu (57,0 %), Jaunauces (56,9 %) un Jeru (55,9 %) pagastā. Gārsenes, Jūrkalnes un Jeru pagastā atrodas sociālās aprūpes centri, kas ietekmē salīdzinoši augsto vakcinēto īpatsvaru. Starp pilsētām visvairāk vakcinēto ir Mazsalacā – 50,1 %.

Salīdzinoši augsts vakcinēto īpatsvars – no 40 % līdz 57 % – ir pagastos Lietuvas pierobežā netālu no Mažeiķiem un Palangas, kas, iespējams, saistīts ar iespēju brīvi pārvietoties bez nepieciešamības ievērot pašizolāciju un vēlmi iepirkties kaimiņvalsts lielveikalos, kur no 13. septembra nevakcinētiem ieeja būs liegta.

20 pagastos vakcinēti tikai 10 %–15 % iedzīvotāju. Vismazākais vakcinēto īpatsvars ir vairākos Latgales pagastos – Kantinieku (10,1 %), Piedrujas (10,4 %), Sokolku (10,5 %), Mākoņkalna (11,6 %), Čornajas (11,7 %) un Silajāņu (11,7 %), un tas ir sešreiz mazāk nekā pagastos ar visaugstāko vakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru.

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju CSP drīzumā sniegs arī detalizētu vakcinēto personu analīzi pa nozarēm un profesijām.