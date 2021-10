Četru nedēļu laikā Latvija darīs visu, lai savaldītu Covid-19 pandēmiju

No 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā uz četrām nedēļām izsludina “mājsēdi” jeb stingrus iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus, lai būtiski bremzētu Covid-19 infekcijas izplatību, mazinātu slogu veselības aprūpes sistēmai un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvības. No plkst. 20.00 vakarā līdz plkst. 5.00 rītā visiem iedzīvotājiem būs jāuzturas savās dzīvesvietās. Par to informē Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultante Egita Diure. Visi Latvijas iedzīvotāji ir aicināti pēc iespējas palikt mājās un ievērojami samazināt fizisku kontaktēšanos ārpus savas mājsaimniecības, kā arī nekavējoties uzsākt vakcināciju pret Covid-19, ja tas vēl nav pagūts līdz šim. Pastiprinātie drošības pasākumi mājsēdes periodā ietver liegumu visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vakcinācijas statusa atrasties ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas no plkst. 20.00 vakarā līdz plkst. 5.00 rītā. Ārkārtas nepieciešamības gadījumā, atrodoties ārpus mājas, līdzi būs jāņem iepriekš aizpildīta pašapliecinājuma veidlapa .

No 21. oktobra līdz 14. novembrim būs aizliegti visi publiskie un privātie pasākumi, un privāta pulcēšanās būs atļauta vienas mājsaimniecības ietvaros, vienlaikus joprojām būs atļauts apmeklēt vientuļus cilvēkus, lai aprūpētu tos un sniegtu visa veida atbalstu.

Skolēnu rudens brīvlaiks tiks pagarināts par vienu nedēļu līdz 29. oktobrim, bet 1. novembrī skolās klātienē atgriezīsies 1.-3. klašu skolēni, un pārējie turpinās mācības attālināti. Mācības klātienē un interešu izglītība atkal sāksies 15. novembrī, tomēr interešu izglītībā varēs piedalīties tikai ar Covid-19 sertifikātu. Visu mājsēdes laiku pirmsskolas izglītības iestādes būs atvērtas, vienlaikus vecākiem jāapsver epidemioloģiskie riski un jāved bērni uz bērnudārzu tikai absolūtas nepieciešamības gadījumos.

Sabiedriskajā ēdināšanā maltītes būs pieejamas tikai līdzņemšanai un ēdināšanas vietu darba laiks būs no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00. Darba laika ierobežojums neattieksies uz piegādēm.

“Mājsēdes” laikā saimniecisko pakalpojumu un tirdzniecības vietas strādās no plkst. 6.00 līdz 19.00. Būs pieejami tikai būtiskāko preču veikali – pārtikas, aptiekas, optikas, dzīvnieku barības, preses, higiēnas preču, telekomunikācijas, grāmatu, ziedu veikali un degvielas uzpildes stacijas. Distances tirdzniecība būs atļauta ar nosacījumu, ka iegādāto preču izsniegšana notiek ārpus veikala telpām. “Mājsēdes” laikā tiks sniegti tikai iedzīvotājiem būtiski nepieciešamie pakalpojumi, piemēram, personu apliecinošo dokumentu izsniegšana vai sociālā aprūpe. Nebūs atļauti ar izklaidi saistīti pakalpojumi, arī skaistumkopšanas pakalpojumi.

Apmeklētājiem tiks slēgtas kultūrvietas – muzeji un tiem radniecīgas mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietas, bibliotēkas, arhīvi, kultūras centri, mākslas galerijas, izstāžu zāles, brīvdabas estrādes, teātra ēkas un to ārtelpas, koncertzāles un to ārtelpas, arī vietas, kur tiek organizēti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi.

Visiem strādājošajiem, kuriem vien to pieļauj darba specifika, būs prasība strādāt attālināti, bet klātienē darba vietā varēs atrasties tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testu.

Saslimstība ar Covid-19 pēdējās nedēļas laikā ir palielinājusies par 48,8% un 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem šī gada 20. oktobrī ir 1400. Tādējādi Latvijā ir visaugstākais Covid-19 saslimstības rādītājs pasaulē. Covid-19 pacientu skaits ir pieaudzis par 56%, un tas nozīmē, ka vidēji dienā tiek stacionēti 138 Covid-19 pacienti. Dati liecina, ka ārkārtējās situācijas pirmajā nedēļā sociālo kontaktu apjoms samazinājies tikai par 5–10%, un tas nav pietiekami, lai mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā. Atbilstoši esošajām tendencēm Covid-19 pacientu skaits slimnīcās dubultosies pēc 16 dienām un šī gada 2. novembrī tas varētu sasniegt 2 100. Tas nozīmē vēl lielāku veselības aprūpes sistēmas pārslodzi, būtiskus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības ierobežojumus un nepieciešamību ieviest pacientu prioritāru rindošanu medicīniskās palīdzības saņemšanai.

Valsts policija kā vadošā ierobežojumu kontrolējošā iestāde kopā ar sadarbības partneriem arī turpmāk ir pilnībā gatava nodrošināt Covid-19 infekcijas ierobežojumu kontroli. Likumsargiem ir sagatavots plāns, un resursi tiek plānoti tā, lai nodrošinātu valdības pieņemto ierobežojumu pietiekamu un atbilstošu uzraudzību. Valsts policija turpinās strādāt pastiprinātā režīmā, kontroles pasākumos iesaistot visas Valsts policijas amatpersonas, tajā skaitā kriminālpolicijas darbiniekus un Valsts policijas koledžas kadetus. Pastiprināti tiks kontrolēts, lai tiek ievēroti iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, kā arī turpināsies ierobežojumu kontrole citās jomās, piemēram, sabiedriskajā transportā, tirdzniecības, skaistumkopšanas, ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietās. Tāpat policija turpinās uzraudzīt pulcēšanas un pašizolācijas ierobežojumus. Vienlaikus Valsts policijas resursi un turpmākais darbs tiek plānots tā, lai turpinātu nodrošināt arī savu pamatpienākumu izpildi, ikdienā apkarojot noziedzību, tostarp novērstu un atklātu vakcinācijas sertifikātu viltošanu, kā arī rūpējoties par sabiedrisko kārtību un uzraugot ceļu satiksmi.

Tuvākajās dienās un nedēļās izšķiroši svarīga ir ikviena Latvijas iedzīvotāja izlēmīga un atbildīga rīcība, ievērojot valstī noteiktos pastiprinātās drošības pasākumus. Vienlaikus atgādinām, ka vakcinācija pret Covid-19 turpinās būt galvenā valsts stratēģija vīrusa uzvarēšanai. Jāņem vērā, ka pēc mājsēdes beigām no 15. novembra saglabāsies stingri ierobežojumi nevakcinētajām personām. Pateicoties jau 50% Latvijas iedzīvotāju, kas ir pilnībā noslēguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, daļa sabiedrības ir pasargāta, tomēr arī šos iedzīvotājus aicinām uz sapratni un solidaritāti ar mūsu mediķiem.

