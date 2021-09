Covid-19 digitālo sertifikātu un izziņas tagad iespējams iegūt un uzglabāt vēl ērtāk (labots)

Lai padarītu Covid-19 sertifikātu un siekalu testu izziņu iegūšanu ērtāku, vietnē "Covid19sertifikats.lv" tagad izziņas var lejupielādēt elektroniski, tāpat sertifikātus var pievienot gan "IOS", gan "Android wallet" lietotnēs, informē SIA "ZZ Dats" direktors un vietnes "Covid19sertifikats.lv" izstrādātājs Edžus Žeiris.

Jau no mācību gada sākuma skolas saskārušās ar dažādām problēmām saistībā ar Covid-19 siekalu testiem, kā viena no tām – izziņas iegūšana, lai to iesniegtu mācību iestādē vai interešu izglītības pulciņā. Līdz šim izziņu iegūšanas process nebija vienots, jo katra laboratorija skolēnu datus apstrādāja un reģistrēja atšķirīgi, līdz ar to paildzinot izziņu iegūšanas procesu, taču šobrīd visas laboratorijas sadarbojas ar vietni “Covid19sertifikats.lv” un izziņu iespējams iegūt krietni ātrāk.

Tāpat neērtības sagādāja Covid-19 sertifikāta uzglabāšana, līdz šim to bija iespējams lejupielādēt un saglabāt viedierīcē, taču grūtības sagādāja sertifikāta uzrādīšana mobilajā lietotnē, jo sertifikāti katrā ierīcē saglabājas atšķirīgās mapēs, kas apgrūtināja ātru sertifikāta uzrādīšanu. Šobrīd šī problēma ir atrisināta, jo sertifikātu “Android” un “IOS” lietotājiem iespējams ievietot virtuālajā maciņā, kas ļauj piekļūt sertifikātiem dažu sekunžu laikā.

Pamatā šie risinājumi ir paredzēti, lai gadījumos, kad nepieciešams uzrādīt Covid-19 siekalu testa rezultātu vai Covid-19 sertifikātu, piemēram, interešu izglītībā, tas būtu viegli izdarāms. Līdz šim izziņu iegūšana sagādāja grūtības, tāpat arī digitālie sertifikāti mēdza nozust un sagādāja neērtības.

“Kā novērojām, ne visas laboratorijas, kas veic skolēnu siekalu paraugu testēšanu spēj savlaicīgi nodrošināt izziņu, ka skolēns nav saslimis ar Covid-19, tāpat, ne visām laboratorijām ir sava iekšējā IT sistēma, kur šos datus augšupielādēt, tādēļ izziņas līdz šim varēja saņemt E-veselības mājaslapā, kas prasīja laiku. Dažkārt izziņas jāiesniedz steidzami, piemēram, dažādiem pulciņiem un citām ārpus skolas nodarbībām. Mēs saskatījām problēmu un sapratām, ka varam piedāvāt vienkāršu risinājumu, jo mums jau bija pieejami visi vajadzīgie resursi, līdzīgi kā ar Covid-19 sertifikātu. Arī sertifikāta sakarā redzējām iespēju uzlabot iedzīvotāju pieredzi, tādēļ gan Android, gan IOS lietotājiem sertifikātus šobrīd ir vienkārši sasaistīt ar savu virtuālo maciņu jeb wallet” saka E.Žeiris.

Vietnē Covid19sertifikats.lv jau kopš 1. jūnija iespējams lejupielādēt Covid-19 testēšanas, pārslimošanas un vakcinācijas sertifikātus, un līdz šim lejupielādēti vairāk nekā 1 miljons sertifikātu. Darbs pie vietnes attīstības turpinās nepārtraukti, lai piedāvātu ērtus risinājumus Latvijas sabiedrībai.