Covid-19 izplatības mazināšanai nosaka stingrākus pulcēšanās ierobežojumus; atsevišķi ierobežojumi 8 pašvaldībās Latvijā

Covid-19 izplatības mazināšanai nosaka stingrākus pulcēšanās ierobežojumus; atsevišķi ierobežojumi 8 pašvaldībās LatvijāLai apturētu straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība šodien, 9. oktobrī, pieņēma lēmumu no 10. oktobra noteikt stingrākus pulcēšanās ierobežojumus visā valstī un īpašus drošības pasākumus 8 pašvaldībās Latvijā. Ievērojot lielāku piesardzību tagad, iespējams, vēlāk varēs izvairīties no ierobežojumiem, kas atstātu lielāku ietekmi uz valsts ekonomiku.

Šobrīd epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka inficēšanās pārsvarā notiek darba un interešu izglītības kolektīvos, sporta komandās un ģimenēs. Lielākajos Covid-19 saslimšanas perēkļos iegūtā informācija norāda, ka cilvēki neievēro piesardzības pasākumus – dodas uz darbu ar slimības pazīmēm, aktīvi apmeklē sabiedriskas vietas, pasākumus u.tml.

Lai mazinātu infekcijas izplatības riskus un samazinātu iespējamo Covid-19 pacienta kontaktpersonu loku, no 10. oktobra līdz 31. decembrim būs noteikti šādi drošības pasākumi:

 pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkstēs 500 cilvēki (līdz šim – 1000);  iekštelpās drīkstēs notikt tikai tādi pasākumi, kuros būs fiksētas, personalizētas sēdvietas;

 pasākumos ārtelpās nedrīkstēs būt vairāk par 1000 cilvēkiem (līdz šim – 3000);

 pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās(piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.

 pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkstēs būt 30 cilvēki vienā grupā (līdz šim 50).

No 10. oktobra:

 sporta treniņos nedrīkstēs piedalīties personas, kuras to neorganizē vai pašas treniņā nepiedalās;

 sporta pasākumi bērniem (līdz 18 gadiem), piemēram, sacensības drīkstēs notikt bez skatītājiem;

 sporta pasākuma organizatoram būs stingrāk jākontrolē drošības pasākumu ievērošana.

Paskaidrojot sīkāk, jānorāda, ka šobrīd augsts infekcijas izplatības risks ir pasākumi iekštelpās, kas saistīti ar neorganizētu cilvēku pārvietošanos, dejošanu u.tml., kad nav iespējams nodrošināt distancēšanos. Līdz ar to būtiski ir noteikt mazāku cilvēku skaitu šādos pasākumos un ieviest personalizētas, fiksētas sēdvietas. Ja pasākumā būs ar Covid-19 slims cilvēks, epidemiologiem būs vieglāk noteikt kontaktpersonas, kā arī to skaits varētu būt ievērojami mazāks, ja tiks ievērotas jaunās prasības. Šāds princips attieksies arī uz naktsklubiem, bāriem un tamlīdzīgām izklaides vietām. Tas nozīmē, ka līdz 6. novembrim iekštelpās nevarēs notikt diskotēkas, stāvkoncerti un līdzīgi pasākumi, kur nav sēdvietu. Arī ikdienā sabiedriskās ēdināšanas vietās cilvēkiem būs jābūt sēdvietās, nepieļaujot, piemēram, drūzmēšanās pie bāra letes. Attiecībā uz sporta treniņiem un sacensībām, būtiski ir nepieļaut lielāku Covid-19 izplatības risku izglītības iestādēs, taču bieži tieši šajās vietās norisinās sacensības ar lielu apmeklētāju skaitu. Lai nodrošinātu iespēju bērniem piedalīties sporta pasākumos, no 12. oktobra tos drīkstēs organizēt tikai bez skatītājiem.

Tā kā strauja Covid-19 izplatība un liels inficēto skaits ir novērojams 8 pašvaldībās Latvijā, stingrāki drošības pasākumi no 10. oktobra līdz 6. novembrim ir noteikti Aizputes novadā, Daugavpilī un Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā:

 nedrīkst notikt amatiermāksla un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve klātienē (tai skaitā treniņu, sacensību un mēģinājumu norise), arī pieaugušajiem;

 pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus nedrīkst uzturēties vairāk par 500 cilvēkiem;

 sabiedriskās ēdināšanas vietas, piemēram, kafejnīcas, restorāni un bāri drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;

 iekštelpās nedrīkst organizēt un notikt pasākumi, kuros nav fiksētas personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka notikt var teātra izrādes, koncerti, kino seansi un konferences, bet ne diskotēkas un citi pasākumi bez noteiktām sēdvietām.

Pēc speciālistu domām, šie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai šajās administratīvajās teritorijās. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.

*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

