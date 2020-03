Latvijā apstiprināti vēl trīs saslimšanas gadījumi ar jauno koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19", tādējādi kopējais saslimušo skaits jau sasniedzis sešus cilvēkus, liecina Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) "Twitter" kontā ievietotais paziņojums. Par to raksta ziņu aģentūra "Leta". Pēdējās diennakts laikā veikti 22 izmeklējumi, kopā veikti 244 izmeklējumi uz aizdomām par "Covid-19" saslimšanu, Latvijā apstiprināti seši saslimšanas gadījumi, teikts paziņojumā.

"Leta" informē - SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs intervijā "Latvijas Televīzijas" raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka pēdējie pieci saslimušie ir vienas grupas tūristi, kuri inficējušies Itālijā. Visi pieci gadījumi saistīti ar ceļojumu uz kūrortu Červinjā, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Visi pieci saslimušie 7.martā atgriezušies no Itālijas ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas. Perevoščikovs uzsvēra, ka šīs personas inficējās nevis lidmašīnā, bet gan Itālijas ziemeļos. Tāpat viņš atgādināja, ka jau svētdien SPKC sazinājās ar visiem lidmašīnas pasažieriem un brīdināja par mājas karantīnas nepieciešamību. Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem "Covid-19" pacientiem slimība norit vieglā formā.



Savukārt Veselības ministrija informē, ka turpmāk COVID-19 pacienti ar viegliem saslimšanas simptomiem ārstēsies mājās karantīnā, nevis visos gadījumos tiks nogādāti RAKUS vai BKUS. Ja pacients ārstēsies mājās, ģimenes ārsts regulāri telefoniski sazināsies ar pacientu un uzraudzīs cilvēka veselības stāvokli.



Lai pārbaudītu, vai cilvēks ir vesels, pēc pilnīgas slimības simptomu izzušanas personai tiks veiktas atkārtotas analīzes uz COVID-19.

VM un SPKC speciālisti ir izstrādājuši ieteikumus COVID-19 slimnieka ģimenes locekļiem.

Turpmāk, ja persona būs saslimusi ar COVID-19 un saslimšanas simptomi būs viegli, personu visos gadījumos nevedīs uz slimnīcu, bet cilvēks varēs ārstēties mājās karantīnā, ģimenes ārsta uzraudzībā. Šādu lēmumu šodien, 9. martā, pieņēma Valsts operatīvās medicīniskās komisija (VOMK).

Šajā gadījumā tas nozīmēs lielāku ģimenes ārsta iesaisti. Ģimenes ārsti tiks informēti par konkrēto pacientu, un viņu pienākums būs regulāri ar saslimušo telefoniski sazināties, lai noskaidrotu personas veselības stāvokli. Ja tas pasliktināsies, ģimenes ārsts sazināsies ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) par personas pārvešanu uz slimnīcu.

Cik ilgi personai būs jāārstējas mājās, ir atkarīgs no slimības izpausmēm. Brīdī, kad slimības simptomi pilnībā izzudīs, pie personas dosies ārstniecības persona, lai paņemtu atkārtotas analīzes uz COVID-19.

VM un SPKC speciālisti ir izstrādājuši arī rekomendācijas COCID-19 pacientu ģimenes locekļiem un personām, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā (mājsaimniecībā) ar konkrēto cilvēku. Ieteikumi lasāmi SPKC mājas lapā. Jāpiebilst, ka neatkarīgi no tā, vai persona, kurai apstiprināta COVID-19 infekcija, atrodas slimnīcā vai mājās, personām, kuras dzīvo kopā ar slimnieku, tiek noteikta mājas karantīna jeb pašizolēšanās.

Ņemot vērā situācijas attīstību, Veselības ministrija atkārtoti aicina nedoties uz COVID-19 skartajām valstīm, uz kurām attiecas īpaši piesardzības pasākumi (Itālija, Ķīna, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Singapūra) un izvērtēt jebkura ceļojuma nepieciešamību.

Aktuālajai informācijai var sekot līdzi SPKC mājaslapā un SPKC un VM sociālo tīklu kontos.